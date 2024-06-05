快訊

國會改革大戰後藍綠白厭戰氣氛濃 花東三法有望暫緩？

要專業還要經營社群 幼兒園「懂拍」讓親師關係變好？

因應少子化 教長鄭英耀：支持公私併、推技職單科專門學校

交友軟體找小三嘿咻 人夫稱憂孕妻發病亡而「分散風險」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

一名男子擔心孕妻因先天疾病活不久，為「分散可能的風險」而上交友網站找小三，並多次相約嘿咻，妻子得知後氣得向小三提告求償40萬元，台北地方法院判小三應賠場30萬元，可上訴。

人妻提告主張，丈夫2019年透過交友軟體找小三，兩人互稱「老公」、「老婆」、「親愛的」，更在2020年4月至7月在飯店、旅社發生9次性行為。她因丈夫之後和小三發生金錢糾紛挨告，收到檢方不訴書才知丈夫外遇。

人妻指出，小三明知道丈夫是已婚身分，且她已經懷孕，丈夫也會陪同產檢，仍主動相約嘿咻，造成她精神上痛苦，侵害配偶權，請求小三賠償40萬元。

小三反駁，她為打發時間才使用交友軟體，且男方在交往之初，以妻子無法生產為由，誆騙她交往，她之後發現男方已婚便立即結束關係，但對方仍苦苦糾纏，她避不見面後，男方還以刑事告訴相逼，如今人妻對她提告求償，讓她淪為男方手段的犧牲品。

法院審理時，男子作證坦承和小三之間是男女朋友關係，交往初期對方知道他已婚，仍要求一直見面，他約小三逛家樂福，但對方只想約在旅館、按摩店見面並發生關係。

法院根據男子和小三之間的訊息，男方曾表示「我老婆懷孕已經12週了，20週開始她原有的重大疾病血壓部分風險會變高」、「因她親哥哥也得同樣的病，發病到死亡只有10天，我擔心我老婆在沒有孩子的前提下，也步上她哥哥後塵，那我以後怎麼辦？為了分散可能的風險，所以才會上交友網站認識、認識」。

法院認為，小三早已知悉男子已婚，卻仍侵害人妻的配偶權，審酌後判決小三應賠償30萬元。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

丈夫 提告 老婆

延伸閱讀

瞞婚不倫小三北農董事鎖猷恩請辭 北市改派新董事

捲入小三風波！吳卓源神隱2個月 突自彈自唱洩心聲：像傻瓜迷了路

太愛露了吧！最辣小三「只穿奈米比基尼上街晃」布料少到美胸全溢出 一轉身...這算有穿嗎

嬰兒房太美！阿嬤竟要人夫「給表弟一家人借住坐月子」他傻眼

相關新聞

無人聲請再議 NONO被控強制猥褻不起訴確定

藝人NONO（陳宣裕）被控妨害性自主，士檢依強制性交等罪起訴，另被2名告訴人指控強制猥褻，罪嫌不足不起訴處分；由於檢察官...

交友軟體找小三嘿咻 人夫稱憂孕妻發病亡而「分散風險」

一名男子擔心孕妻因先天疾病活不久，為「分散可能的風險」而上交友網站找小三，並多次相約嘿咻，妻子得知後氣得向小三提告求償4...

台中水電行老闆吸同房員工下體…辯栽贓法官不信判刑

台中市黃姓男子經營水電行，2021年間聘請一名男員工，員工因臨時無住處，暫住在黃的住家，二人同房同床，但黃趁員工熟睡時，...

南投棒球教練涉性侵起訴 中寮狼師解聘、永不任用

南投市某國小兼任學校棒球隊教練的黃姓教師，被控近10年間對高達22位被害少年，共犯68罪涉嫌妨害性自主案件，南投地檢署昨...

法籍舞蹈老師來台一對一開班 被控性侵2學生遭起訴

法籍舞蹈老師布萊斯去年受邀來台參與工作坊，並在台提供一對一舞蹈課，布萊斯遭控涉嫌性侵兩名學生。台北地檢署今偵結，依涉犯強...

宛如年幼禁臠！南投某國小棒球隊教練涉性侵數十人 檢從重量刑起訴

南投縣再出狼師！南投市某國小黃姓教師兼任學校棒球隊教練多年，被控於近10年間對高達22位被害少年，共犯68罪，涉嫌妨害性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。