交友軟體找小三嘿咻 人夫稱憂孕妻發病亡而「分散風險」

一名男子擔心孕妻因先天疾病活不久，為「分散可能的風險」而上交友網站找小三，並多次相約嘿咻，妻子得知後氣得向小三提告求償40萬元，台北地方法院判小三應賠場30萬元，可上訴。

人妻提告主張，丈夫2019年透過交友軟體找小三，兩人互稱「老公」、「老婆」、「親愛的」，更在2020年4月至7月在飯店、旅社發生9次性行為。她因丈夫之後和小三發生金錢糾紛挨告，收到檢方不訴書才知丈夫外遇。

人妻指出，小三明知道丈夫是已婚身分，且她已經懷孕，丈夫也會陪同產檢，仍主動相約嘿咻，造成她精神上痛苦，侵害配偶權，請求小三賠償40萬元。

小三反駁，她為打發時間才使用交友軟體，且男方在交往之初，以妻子無法生產為由，誆騙她交往，她之後發現男方已婚便立即結束關係，但對方仍苦苦糾纏，她避不見面後，男方還以刑事告訴相逼，如今人妻對她提告求償，讓她淪為男方手段的犧牲品。

法院審理時，男子作證坦承和小三之間是男女朋友關係，交往初期對方知道他已婚，仍要求一直見面，他約小三逛家樂福，但對方只想約在旅館、按摩店見面並發生關係。

法院根據男子和小三之間的訊息，男方曾表示「我老婆懷孕已經12週了，20週開始她原有的重大疾病血壓部分風險會變高」、「因她親哥哥也得同樣的病，發病到死亡只有10天，我擔心我老婆在沒有孩子的前提下，也步上她哥哥後塵，那我以後怎麼辦？為了分散可能的風險，所以才會上交友網站認識、認識」。