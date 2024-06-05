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無人聲請再議 NONO被控強制猥褻不起訴確定

中央社／ 台北5日電

藝人NONO（陳宣裕）被控妨害性自主，士檢依強制性交等罪起訴，另被2名告訴人指控強制猥褻，罪嫌不足不起訴處分；由於檢察官與2人均未聲請再議，因此NONO獲不起訴確定。

全案起於，1名女網紅在臉書（Facebook）揭露遭NONO在車上對她伸狼爪後，另1名女網紅「小紅老師」表示曾遭NONO騷擾、侵犯。

「小紅老師」等10人去年6月間到台北地檢署控告NONO犯妨害性自主罪，其中7名告訴人提告部分，因北檢沒有管轄權，陳報台灣高等檢察署核轉士林地檢署偵辦。

士檢認定7名告訴人有6人受害，NONO涉犯3次強制性交罪、2次強制性交未遂罪、2次強制猥褻罪，日前對NONO提起公訴。此外，2名告訴人（其中1人為6名被害人之一）指控遭NONO強制猥褻，罪嫌不足，予以不起訴處分。

據了解，士檢檢察官未針對不起訴部分，依職權向高檢署聲請再議；高檢署也未於此案的10日再議期限內接獲2名告訴人的刑事聲請再議狀，因此NONO被控強制猥褻罪獲不起訴確定。

此外，北檢偵辦另3名告訴人部分，認定NONO罪嫌不足，予以不起訴處分。3名告訴人中有2人不服，向高檢署聲請再議。高檢署把案件發回北檢續查，北檢日前移轉士檢偵辦。

藝人NONO（陳宣裕）因無人聲請再議，被控強制猥褻不起訴確定。圖／聯合報系資料照片
藝人NONO（陳宣裕）因無人聲請再議，被控強制猥褻不起訴確定。圖／聯合報系資料照片

檢察官 猥褻 網紅

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