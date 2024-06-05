聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投棒球教練涉性侵起訴 中寮狼師解聘、永不任用

聯合報／ 記者黑中亮／南投報導

南投縣某國小黃姓棒球隊教練10年間涉對22名少年加重強制猥褻、性交，黃男先前已遭收押，南投地檢署清查被告共犯68罪，依成年人故意對少年犯強制猥褻、強制性交等提起公訴。示意圖／ingimage
南投縣某國小黃姓棒球隊教練10年間涉對22名少年加重強制猥褻、性交，黃男先前已遭收押，南投地檢署清查被告共犯68罪，依成年人故意對少年犯強制猥褻、強制性交等提起公訴。示意圖／ingimage
南投市某國小兼任學校棒球隊教練的黃姓教師，被控近10年間對高達22位被害少年，共犯68罪涉嫌妨害性自主案件，南投地檢署昨天偵查終結，以對未滿14歲少年強制猥褻、強制性交等多項罪嫌起訴，並請求從重量刑；至於中寮鄉某國小教導主任被控20多年前，擔任教師期間「嚴重猥褻」多名女童，近日已被教育處解聘，永不任用。

南投縣教育處表示，黃姓教師已遭學校停聘，並被羈押中，學校性平行政調查已完成，最重將懲處終身解聘，永不任用。

南投地檢署指出，黃姓教師為逞一己私慾，擔任棒球教練、班級導師、科任教師期間，利用學童對師長的信任、不諳世事的機會，接連進行加重強制猥褻、性交等行為；被害人長期受性侵害，次數頻繁形同禁臠，經長期被性侵，放棄抵抗，麻木痛苦，

檢察官吳慧文更在起訴書中加註指出，被告為人師表，竟不思愛護、教育之心，隨就任時間增長，行為態樣日益猖獗，造成被害人等永久而難以磨滅的傷害與陰影，嚴重敗壞師德，違背家長及社會託負師者的教育使命，且多位少年因此受有嚴重身心狀況而就醫，請求法官予以從重量刑。

南投縣 教師 猥褻

延伸閱讀

法籍舞蹈老師來台一對一開班 被控性侵2學生遭起訴

宛如年幼禁臠！南投某國小棒球隊教練涉性侵數十人 檢從重量刑起訴

20多年後仍飽受煎熬！至少3女控遭猥褻 南投某國小狼師遭解聘永不錄用

儼然是年幼禁臠…學生慘遭長期性侵 南投某國小棒球教練被起訴

相關新聞

南投棒球教練涉性侵起訴 中寮狼師解聘、永不任用

南投市某國小兼任學校棒球隊教練的黃姓教師，被控近10年間對高達22位被害少年，共犯68罪涉嫌妨害性自主案件，南投地檢署昨...

法籍舞蹈老師來台一對一開班 被控性侵2學生遭起訴

法籍舞蹈老師布萊斯去年受邀來台參與工作坊，並在台提供一對一舞蹈課，布萊斯遭控涉嫌性侵兩名學生。台北地檢署今偵結，依涉犯強...

宛如年幼禁臠！南投某國小棒球隊教練涉性侵數十人 檢從重量刑起訴

南投縣再出狼師！南投市某國小黃姓教師兼任學校棒球隊教練多年，被控於近10年間對高達22位被害少年，共犯68罪，涉嫌妨害性...

她經期應徵竟遭性侵…地板發出味道 設局者還亮槍判7年6月刑

男子徐皓憬以「皓皓租屋」名義在求職網站徵才，卻扮「總部人事部門女性員工」，透過LINE聯繫一女子，慫恿若願意接受「潛規則...

關鍵人物／張希慈：轉傳偷拍應加重刑責

「遭偷拍經驗像是無法褪掉的瘀青，更是醜醜的傷痕，雖不會痛苦致死，但每次想到仍會落淚。」好好星球文化基金會執行長張希慈直到...

精神科醫師：看未成年偷拍片 恐患「戀童癖」

「被害者的傷痛離我太遠，我無法感同身受。」加入多個情色網站高級會員的徐姓男子坦言，看影片多是為了滿足性慾，不會分偷拍片或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。