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南投棒球教練涉性侵起訴 中寮狼師解聘、永不任用
南投市某國小兼任學校棒球隊教練的黃姓教師，被控近10年間對高達22位被害少年，共犯68罪涉嫌妨害性自主案件，南投地檢署昨天偵查終結，以對未滿14歲少年強制猥褻、強制性交等多項罪嫌起訴，並請求從重量刑；至於中寮鄉某國小教導主任被控20多年前，擔任教師期間「嚴重猥褻」多名女童，近日已被教育處解聘，永不任用。
南投縣教育處表示，黃姓教師已遭學校停聘，並被羈押中，學校性平行政調查已完成，最重將懲處終身解聘，永不任用。
南投地檢署指出，黃姓教師為逞一己私慾，擔任棒球教練、班級導師、科任教師期間，利用學童對師長的信任、不諳世事的機會，接連進行加重強制猥褻、性交等行為；被害人長期受性侵害，次數頻繁形同禁臠，經長期被性侵，放棄抵抗，麻木痛苦，
檢察官吳慧文更在起訴書中加註指出，被告為人師表，竟不思愛護、教育之心，隨就任時間增長，行為態樣日益猖獗，造成被害人等永久而難以磨滅的傷害與陰影，嚴重敗壞師德，違背家長及社會託負師者的教育使命，且多位少年因此受有嚴重身心狀況而就醫，請求法官予以從重量刑。
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