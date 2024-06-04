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她經期應徵竟遭性侵…地板發出味道 設局者還亮槍判7年6月刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

男子徐皓憬以「皓皓租屋」名義在求職網站徵才，卻扮「總部人事部門女性員工」，透過LINE聯繫一女子，慫恿若願意接受「潛規則」讓老闆高興，可獲得高薪、好福利，還指定她穿絲襪面試。女子赴約，徐拿空氣槍脅迫性交，她不敢反抗，因月經而流了許多血，地染經味。一審依攜帶兇器強制性交罪判徐7年6月徒刑，台灣高等法院駁回徐上訴。

徐皓憬2022年刊登徵才廣告，以話術誘騙被害人面試，但女子一進到「總部」，徐竟先拉下鐵捲門，還拿出難以辨識真偽的槍枝恫嚇。被害人因害怕不測，屈從聽命，事後向報案。

被害人說，面試前半部分很正常，但後來卻問起她交過幾個男朋友，還說到下咒、下符等話題，接著亮槍。她說徐皓憬面試時一直被毛手毛腳，後來竟沒戴保險套性侵她，她喊「可以不要嗎，我月經來」，徐卻說「沒關係」，結果地板上留下她大量經血，還發出味道。

「你爽也爽夠了，可以放我走了嗎？」被害人問徐是否可以離開？徐才開門。

徐否認攜帶兇器強制性交，辯稱面試前就說好條件，講好月薪4萬元，女方自願與他發生性關係，還說如果不情願，女方怎麼不拿現場的槍枝自衛？

槍枝送驗，雖不是槍砲彈藥刀械管制條例所列不得非法持有的有殺傷力槍枝，但可裝填金屬彈丸發射，可傷人。高院認定徐皓憬犯的是刑法攜帶兇器強制性交罪，考量徐在第一次面試時就為了私慾性侵，惡性重大，量處7年6月徒刑妥適，駁回徐上訴。

男子徐皓憬以「皓皓租屋」名義在求職網站徵才，卻拿空氣槍脅迫應徵的女子性交，一審依攜帶兇器強制性交罪判徐7年6月徒刑，台灣高等法院駁回徐上訴。圖／聯合報系資料照
男子徐皓憬以「皓皓租屋」名義在求職網站徵才，卻拿空氣槍脅迫應徵的女子性交，一審依攜帶兇器強制性交罪判徐7年6月徒刑，台灣高等法院駁回徐上訴。圖／聯合報系資料照

性侵 槍枝 面試

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