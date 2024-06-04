精神科醫師：看未成年偷拍片 恐患「戀童癖」

精神科醫師指出，若喜歡未成年或偷拍影像，可能罹患「戀童癖」等性慾倒錯疾病，需要治療。示意圖／聯合報系資料照 「被害者的傷痛離我太遠，我無法感同身受。」加入多個情色網站高級會員的徐姓男子坦言，看影片多是為了滿足性慾，不會分偷拍片或劇情片，觀看後也不會有歉疚感。

看過各種情色影片的徐姓男子說，社會上不會因為某些人開始不看偷拍影片就就不會發生偷拍事件，各色情論壇會員有教師、警察、工程師等各行各業人士，多數人並不認為看未成年性影像會觸法。

管理上千人情色片ＬＩＮＥ社群的版主James指出，傳送的影片主要都由專業演員拍攝，內容雖誇張離譜，但已足夠滿足一般人性慾，有特殊性癖好需求者通常會加入會員制論壇，因游走法律邊緣且對身心健康有害，他們不鼓勵觀看。

精神科醫師楊聰財指出，看情色影片多為好奇使然，但若喜歡未成年或偷拍影像，可能罹患「戀童癖」等性慾倒錯疾病，需要治療。

楊聰財說，性需求是正常生理現象，但戀物、虐待、受虐、偷窺或戀童屬於「特殊性偏好症」都算是種精神疾病。無論戀童或偷窺等性慾倒錯疾病都需精神鑑定診斷，治療方法包括認知行為療法、以藥物減少性喚起或強迫性行為等。

心理諮商博士、生命線總會資訊執行長何宇欣指出，台灣不少情色網站創建者起初應也是情色片愛好者，喜歡分享，發現可從中獲利就架網站，藉由高保密性的特性向同溫層會員收取費用。由於會員的多樣性，想豐富經營內容才走偏。

何宇欣說，觀看未成年性愛影片的會員可分為「一般性好奇」及「長期性精神病狀」兩種，前者大多出於新鮮，但影片不易引起性慾就不再觀看，後者屬於「戀童癖」的心理異常狀況，國外有研究指出，戀童癖通常有較重自卑感，孩童較易被駕馭、大人在孩童面前有絕對權威，因此盯上比自己弱小、更容易掌控的孩童。

「一部偷拍影片若被一百個人看過，等於傷害被偷拍者一百次。」何宇欣表示，大部分民眾都在譴責偷拍者，但卻沒有人撻伐觀看偷拍影片者，其實觀看者也該被譴責。