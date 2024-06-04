關鍵人物／張希慈：轉傳偷拍應加重刑責

創意私房被害人、好好星球文化基金會執行長張希慈，只要一想到曾經被偷拍，就會落淚。記者侯永全／攝影 「遭偷拍經驗像是無法褪掉的瘀青，更是醜醜的傷痕，雖不會痛苦致死，但每次想到仍會落淚。」好好星球文化基金會執行長張希慈直到接到警方通知，才知自己二○一八年受邀到華山文化園區演講時，如廁畫面遭偷拍還上了情色網，這段經歷讓她痛苦至今，她說，不是修法後犯罪就不見了，被害人最希望影響永遠消失。

張希慈畢業於北一女、台大，曾獲美國富比世亞洲卅歲以下最具潛力傑出人士殊榮，談起自己成了「創意私房」偷拍私密影片七百名受害者之一，仍覺得荒謬。

遭偷拍 影片永存網路

「犯嫌在公共廁所內安裝兩部機器，同時偷拍如廁者的臉部及私密處，我的臉書、ＩＧ帳號等個資甚至一起被當成商品在創意私房販賣。」張希慈說，事件發生後她做了近一年諮商，困惑是否要繼續公開行程？

她說，每次在外如廁都要花上幾分鐘掃描廁所內是否有異樣，這種不安全感直到現在都沒消失，還想購買反偷拍偵測儀器自保，但「這些事為什麼要由被害人承受」？

張希慈表示，「創意私房」的影片不全然是偷拍，有的是被詐騙而上傳影像，例如模特兒試鏡畫面。她說，未成年影像受到兒童及少年性剝削防制條例保護，但如果遭詐騙取得或合意拍攝的影片被惡意流出，當事人受到的痛苦和創傷依舊存在，對受害人而言，核心問題是這些影片沒有辦法真正刪除，仍會永遠存在網路，一直被用各種方式轉傳、不斷繁殖，這些轉傳的網路群組跟管理人應該都加重刑責，不能只有懲罰偷拍的人。

不安感 蔓延在每一天

皮膚白皙、模樣清純，戴著黑框眼鏡有幾分書香氣的國二女生「小茹」（化名），小學六年級時因父親入監、母親失聯而寄情網路世界，與自稱公務員的「阿強」墜入情網，在對方要求「用行動展現愛意」下，傳了各種姿勢的裸照給對方，最後還拍了裸露私密處的影片。

「突然，我在ＬＩＮＥ遊戲社群發現我的裸照和影片」。小茹說，她只是想要有人關心、有人疼愛，但發現裸露私密處的畫面不斷被複製、外傳，甚至連色情網站都有，害怕地不知如何自處，怕畫面不斷流傳、怕同學認出她，後來是手機簡訊跳出「老婆」訊息被姑姑發現，立刻報警抓人。

她說，「直到現在，還是會有人傳影片給我；我很怕被同學認出，這種不安感，蔓延在每一天，不知何時才能結束。」原本在社群網站、網路遊戲十分活躍的小茹，臉書已近三年沒更新，開朗自信的大頭照換成動漫人物，動態停留在三年前的暑假。

犯嫌被判刑了，影像卻仍在網路上流傳，當年在警察製作筆錄時只會哭、不斷懇求家人別讓她出庭面對傷痛的小茹，至今尚未走出私密影像外露的陰影。