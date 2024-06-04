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查禁就復活 台版N號房悲劇難止

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／專題報導

藝人黃子佼持有未成年性影像案，引起社會撻伐偷拍影片。本報資料照片
藝人黃子佼持有未成年性影像案，引起社會撻伐偷拍影片。本報資料照片

為何社會上有這麼多「黃子佼們」

「我們不要就這樣算了」，電視劇「人選之人造浪者」一句台詞，2021年在台灣掀起前所未見的#MeToo運動。這把火從政壇燒到文化界、娛樂圈，許多躲在黑暗角落哭泣的被害人挺身指控有權有勢名人，最受矚目的是娛樂圈「教父級」主持人黃子佼。黃是色情網站「創意私房」高級會員，情色網站泛濫的現況也因此被揭露；這些被稱為「台版Ｎ號房」的情色網站，會員包括警察、老師、社工。聯合報記者深入調查採訪，探討社會上為什麼有這麼多「黃子佼們」？

二○二○年三月，南韓驚爆犯罪集團在加密通訊軟體建立多個聊天室，收費提供遭脅迫拍攝的女性性虐待等影片供會員觀賞，警方調查發現至少包括十六名未成年者在內的七十四人受害，約廿六萬用戶參加聊天室。因聊天室以一號房、二號房命名，該事件被南韓媒體稱為「Ｎ號房」事件。

受害者上千人 個資還被公開

黃子佼加入的「創意私房」論壇常與偷拍集團合作，利用誘拐、詐騙、線上交友、性交易等方式取得性影像，會員採取實名制，付費入會，等級越高可觀賞的影片越誇張，例如兒童性虐待、下藥迷姦，高級會員還被要求上傳私密性影片，在台灣被稱為「台版Ｎ號房」。

這個創立在二○一二年的網站，上千名被害者遍及亞洲多個國家，年齡最小才讀國小，因網站租設外國網域，被查獲封網後總是換個名字繼續經營，讓執法單位相當頭疼，最可怕的是聲稱會員專屬的影片常外流到其他色情群組、社群論壇等平台，受害者的個人資料甚至被公開，在現實世界持續遭性騷擾、性霸凌。

網路上有不少類似創意私房的情色網站。擁有上萬名會員的知名數字網站，入會要提供詳細個資，想不限次數觀看就須不斷上傳裸照或自拍偷拍。另一網站運作模式相同，今年三月初因違法遭北市府扣押並停止解析，僅花一天就「滿血復活」，站長甚至發文嗆市府。

解析「台版N號房」 製表／王駿杰、黃羿馨
解析「台版N號房」 製表／王駿杰、黃羿馨

業者若躲暗網 偵查難上加難

「創意私房或數字網站還算『明網』，若兒少性剝削犯罪者轉往『暗網』藏匿，問題更大。」一名偵辦過類似案件的警方人員憂心檢警查緝手段與力度，遠遠不及網路色情氾濫速度。

他說，韓國發生Ｎ號房事件時，美國聯邦調查局聯合韓國等卅二國警方偵辦，以類似「線上搜索」方式進入伺服器取證，台灣沒類似規範，也缺乏「臥底偵查法」，立委與政府應重視。

「政府應另訂定『數位性暴力防制法』來同時保護兒童、少年及成年人。」陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔認為，數位性暴力相關法令分散立法，不同受害者分別適用兒少年性剝削防制條例、家庭暴力防治法、性別平等教育法等不同法條，徒增被害人困擾，訂定專法可對偷拍者、散布者、論壇業者、論壇會員一併究責，未經同意流傳的私密影像或手機被駭也可規範，甚至規定心理及社工資源協助被害人，教育上也讓人更能理解數位性暴力概念。

私密影像下架 成案率並不高

林志潔建議要更積極利用外國法跟我國法位階等同構成要件，要求平台業者負起責任，甚至科處刑罰；任何機關知悉網站違法就應主動發動封網。另外，社會制約模式也應建立，形成嚇阻。

曾任台北地檢署主任檢察官的律師王銘裕則建議，更重要的是如何及時將外流影像下架。性侵害犯罪防治法明訂性影像移除下架規定，但移除下架成案率並不高，除了申訴人被要求補件提供更完整資料以證明被拍攝者為本人，主要是許多網站設在國外難以執行，政府應確保相關規範有機制得命加害人下架。另外，應由「預防」做起，社會氛圍的改變並非依靠一部法規即可改變。

去年修法增訂無正當理由持有兒少性影像可處一年以下徒刑，六年前如廁影像遭偷拍上傳創意私房網的被害人張希慈認為「不是修法後，犯罪就不見。」她說，被害人最希望影像永遠消失，修法加重刑責可預防遏止，但執行困難。

好好星球文化基金會執行長張希慈說，發現性影像流傳要求下架、啟動社會安全網社工介入、司法警政單位要偵辦犯罪，建議在行政院底下設立數位性暴力專責單位，為調動其他部會及具備跨部會溝通、協調及資訊統整能力。

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