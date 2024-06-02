偷拍女生如廁達3年...男學生記2小過 受害家長批罰太輕 校方曝原因

北部某高中體育班遭家長控訴，一名男學生從高一開始，持手機進入廁所，偷拍女性如廁畫面，甚至上傳到網路，造成女學生身心受創，事情直到去年底才被揭露，時間長達3年，家長質疑同儕間知情不報才衍生「校園版N號房」，更不滿學校最後只記加害人兩小過。校方表示，事發後立即介入處理並持續關心學生狀況，當時記小過是受校規限制，目前已重新修訂，加害人也已不在學校。

據了解，校方去年11月接獲通報，一名男學生躲在廁所偷拍女學生如廁畫面，甚至將影片外流，時間長達三年，直到有受害人接獲同學告知，自己如廁畫面在網路流傳，事情才被爆出，加害者一開始甚至不願承認，後來承受不住壓力，才坦承偷拍，但影片、照片皆已刪除。

該家長控訴，兇手犯案長達三年，都沒人發現，加上事後校方僅給予2小過處分，質疑校方、同儕有包庇行為，才導致如「N號房」事件發生，且女兒身心受創，至今還要看身心科。

校方表示，第一時間得知訊息後就已介入處理，啟動性平調查，三個調查委員中有兩個是外聘的，校方沒有要偏袒任何一方，雖然性平會給予建議是大過的處分，但案子送往獎懲會發現，當時校規只有「性侵」才能記大過，當時依法無據，最後只能記2小過。

校方說，事發後相關資訊都有掌握，並關心學生狀況，而校規今年初也重新修訂，只要發生情節嚴重性平事件，就可以記大過，針對廁所部分也有依照相關建築相關法規，逐一檢查，門縫、間隙都已符合3到5公分標準。

教育局表示，學校自去年11月知悉後已主動通報教育局列管，並由學校人員擔任檢舉人展開調查，均依相關規定處理，包括通報、調查及處理學生處遇等，性別調查報告於今年1月22日書面通知當事人調查及懲處結果，並告知30日內可申復，當事人均未申復。