未對性騷慣犯落實強化社安網計畫 監院糾正北市府

監委葉大華今天說，民國111年9月，台北市松山區發生街頭問路隨機性侵案，經查蔡姓男子為性騷性侵慣犯，台北市政府未落實執行「強化社會安全網計畫」，形成社會安全網破口，監察院通過糾正北市府。

監察委員葉大華、張菊芳透過新聞稿表示，111年9月5日凌晨，台北市松山區發生一起街頭問路隨機性侵案，蔡姓男子假藉問路，尾隨性侵落單女子。調查發現，蔡男從109年5月10日起到111年9月5日止，2年內密集涉犯21件性騷擾案、1年內涉犯4件妨害性自主案。

糾正案文指出，蔡男難以克制性衝動，所犯案件都由台北市政府警察局所屬分局受理報案及調查，並由北市府社會局、勞動局就性騷擾行政申訴案進行裁罰。

糾正案文表示，北市府在蔡男涉犯第4件妨害性自主案前，並未將蔡男提報社會安全網研處，也未依「台北市政府與檢察機關處理社會安全網案件聯繫作業程序」，檢附資料移送檢察官參酌，或提供強化約制作為建議。

監委說，北市府未能有效督促所屬落實執行「強化社會安全網計畫」，使蔡男在外遊走造成公共安全問題，形成社會安全網破口，核有違失。

監察院社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查通過葉大華、張菊芳所提調查報告，糾正台北市政府，促請行政院及司法院就性騷擾慣犯納入社會安全網再犯風險評估，以及實施預防性羈押措施，確實檢討研議。