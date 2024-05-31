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高雄理髮店老闆性侵2設計師 雄檢聲押獲准

中央社／ 高雄31日電

高雄一間理髮店蘇姓老闆趁下班或沒客人時候，分別性侵猥褻店內2名女設計師，2女受辱後偷裝針孔攝影機蒐證蘇男惡行報警。雄檢依有再犯之虞向法院聲押獲准。

高雄鳳山區一間理髮店的27歲蘇姓老闆，涉自去年9月起趁著下班或沒客人時候，對店內2名年輕女設計師心懷不軌，不但藉工作職務單獨相處時，各對2女性侵1次，還陸續猥褻2女共4次，時間長達4個月。

2名女設計師受辱後，因擔心工作不保不敢聲張，但為了揭發蘇男惡行，便在店內角落裝設針孔攝影機蒐證。食髓知味的蘇男果真又趁單獨相處機會強抱女設計師，甚至抓著手欲朝自己的下體伸去，犯案全程皆被針孔攝影機錄下。

警方接獲2女拿著影片報案後，將蘇男依妨害性自主罪送辦，但蘇男到案後初步否認犯案，辯稱是跟2女兩情相悅，檢方偵訊時根據相關事證發現2女有抵抗動作，不採信其辯詞。訊後依有反覆再犯之虞向高雄地方法院聲押獲准。

高雄一間理髮店蘇姓老闆趁下班或沒客人時候，分別性侵猥褻店內2名女設計師，2女受辱後偷裝針孔攝影機蒐證蘇男惡行報警。雄檢依有再犯之虞向法院聲押獲准。情境示意圖。圖／Ingimage
高雄一間理髮店蘇姓老闆趁下班或沒客人時候，分別性侵猥褻店內2名女設計師，2女受辱後偷裝針孔攝影機蒐證蘇男惡行報警。雄檢依有再犯之虞向法院聲押獲准。情境示意圖。圖／Ingimage

設計師 針孔攝影機

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