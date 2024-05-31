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拍少年性影像 炎亞綸3罪緩刑3年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

藝人炎亞綸（本名吳秉孺）被控拍攝少年性影像，認罪且獲被害人原諒。士林地方法院昨依拍攝少年性交行為電子訊號、個資法等三罪判刑，其中炎傳送有少年臉部特徵性影像給網友、非法利用個資，判刑四月，不得易科罰金，另二罪得易科罰金部分應執行七月徒刑，均緩刑三年；炎若未履行調解條件，檢察官可聲請撤銷緩刑。

網紅耀樂去年控告，炎在他未成年時期拍攝性影像，炎坦承犯行，稱為了助興才拿手機拍下性影片，和對方達成調解，已履行部分款項，「希望不要再浪費社會資源」。被害人則願意原諒，同意給予緩刑機會。

判決指出，炎與少年交往時，在天母住處未違反少年意願，持手機拍下性交過程，且明知影片中有少年臉部特徵，二○一九年間傳給網友觀看，隔年再度傳給另名網友，非法利用被害人個資，持續持有性影像。炎的馬來西亞籍陳姓友人，二○一八年間從推特下載本案性影像，兩年後用通訊軟體傳給炎觀看。

合議庭審酌，吳首度傳性影像給網友，少年十七歲，適用兒少法規定加重其刑，依成年人對少年犯個資法非公務機關非法利用個人資料罪，判處四月徒刑，不得易科罰金；犯非公務機關非法利用個人資料罪，及拍攝少年性交行為電子訊號罪，分別判處二月、六月徒刑，應執行七月徒刑，此二罪得易科罰金。

三罪均緩刑三年，緩刑期間付保護管束，履行調解筆錄內容。若炎未履行，檢方可聲請撤銷緩刑，屆時炎將遭執行四月徒刑。陳男犯個資法非公務機關非法利用個人資料罪，判處四月徒刑，可易科罰金十二萬元，因翻供否認犯行，不宣告緩刑。可上訴。

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