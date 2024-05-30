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棉花糖爺爺猥褻少女還送現金當封口費？證據不足判無罪　

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

在高雄前鎮區擺攤賣棉花糖的林姓老翁，被控藉教兩名國中少女製作棉花糖機會，趁機摸兩人的胸部及臀部，事後林翁還拿出150元跟3支麥芽糖當「封口費」，檢方依兩女證詞起訴林翁，但法院審理後，認為林翁猥褻證據不足，判他無罪。

去年2月23日下午4時許，剛下課的兩名國中少女（甲女、乙女）先後到林男的棉花糖攤位購買棉花糖，林男假藉好意教少女製作，趁機牽著甲女的手製作，還趁甲女不注意時，摸了甲女的背部及屁股。

甲女被林男行為嚇到，嚇得馬上把林男推開，結果林男又把甲女拉回，逼她完成兩支棉花糖，直到另兩名同學到場，甲女才趁機離開。

林男摸完後仍不罷手，等下一名少女乙女到場後，又邀請乙女來製作棉花糖，趁乙女專心製作時，伸手摸背還肘擊乙女胸部，等到乙女要離開時，林男擔心乙女回去告狀，還拿出150元跟3支麥芽糖給乙女當「封口費」，要乙女「不要跟爸爸媽媽老師講。」

兩名遭襲胸的少女離開後隨即報警，檢警偵辦時，林男辯稱只有扶著兩名少女的手製作棉花糖，並沒有摸胸、摸背。

但檢方根據兩名少女證詞，認為兩人遭摸胸後已有反抗動作，林男仍將兩人拉回，已構成加重強制猥褻罪，偵結將他起訴。

法院審理時，法官認為甲女部分雖有同學作證，但兩人證詞卻有差異，同學也稱沒有看到林翁有將甲女拉回的動作，因兩人證述不同，缺少林翁猥褻證據。

至於乙女部分，因只有乙女單一書面陳述，欠缺其他補強證據，加上無其他同學作證，較難推論林翁有猥褻動作，因罪證不足，基於無罪推定原則，判林翁無罪。

林姓老翁趁賣棉花糖機會，襲胸兩名少女，被法院判無罪。示意圖。本報資料照片
林姓老翁趁賣棉花糖機會，襲胸兩名少女，被法院判無罪。示意圖。本報資料照片

棉花糖 猥褻

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