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曾爆性騷女警！北市警遭女兒控妨害性自主 警政署決議停職
台北市1名警官遭女兒指控妨害性自主，且還被爆曾性騷女警，市警局4月先將他調離主管職並報請予以停職。據悉，警政署昨天召開考績會已決議將他停職，待公文核准簽收後生效。
涉案男警官疑對其女兒涉妨害性自主，市警局4月獲報知悉後，除報請士林地檢署指揮偵辦外，也先行將當事人調整為非主管職，並報請予以停職；另外，針對性騷女警部分，處以記過2次並重啟調查。士檢5月上旬傳喚涉嫌男警官到庭說明，檢察官訊後諭令他以新台幣10萬元交保。
據了解，市警局經召開考績會通過審議後，全案送交警政署於昨天召開考績委員會，根據警察人員人事條例相關規定「警察人員其他違法情節重大，有具體事實者，得予以停職」，最後決議將涉案男警官停職。
後續將待相關公文簽准後，送達涉案男警官和其工作單位簽收後，即刻生效。
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