第一次覺得恐怖！她搭捷運被性騷 網安慰並建議立刻斥責他

女網友表示，自己坐捷運這麼久，第一次覺得搭捷運那麼恐怖，因為在捷運上遇到癡漢性騷擾。情境示意圖。圖/北捷公司提供 一到通勤尖峰時間，北捷車廂總是如同日本地鐵一般，擠滿上班族與學生。有一位女網友在Dcard貼文表示，自己坐捷運這麼久，第一次覺得搭捷運那麼恐怖，因為在捷運上遇到癡漢性騷擾，嚇得她看到男友時整個人淚崩，男友的衣服上都是她的眼淚跟鼻涕。

原PO文中說，日前搭捷運的時候，所搭的那節車廂人算蠻多的（往北車方向），到某站的時候，正在滑手機的她，突然感覺到有人貼著她，用眼睛餘光看到是一個男生，那個男生的下半身整個貼著原PO而且一直動，當時她想說有可能只是人多很擠，加上捷運本來就晃來晃去的，也就沒太在意，甚至覺得可能是自己太敏感。

原PO表示，後來到有一站蠻多人下車，那男生還是貼著她時，原PO開始覺得害怕，真的不知道怎麼辦，就一直假裝玩手機，整個手超級抖。幸好後來有2位女生看到，其中一位問原PO要不要跟她換位子，才化解了這個危機，原PO超級感動。等那個男生下車後，2位好心女生就一直關心原PO，問她還好嗎？當下原PO真的感覺很溫暖，超想哭的。後來見到男友就真的淚崩了，哭得男友衣服上都是她的眼淚跟鼻涕。

此貼文引起網友們的熱議，不少網友先給原PO愛的抱抱，「拍拍，原PO給妳一個擁抱」、「拍拍，給妳抱一個」、「（抱抱）我懂」，也有人建議原PO當下就應該大聲求救罵人，「其實車上人很多的話，妳根本就不用恐懼呀，大聲罵出來大家都會幫妳的，或是大喊『先生，你會不會太貼近我了，色狼嗎！』全車一定馬上注意他，這些慣犯就是看準受害者怕丟臉又不知道該怎麼辦，才會一直找目標下手」、「碰到這種一定要馬上立刻制止他」。

有部分網友分享自身經驗，「自從訓練自己勇敢可以開口罵人後，反而沒遇過變態了，想到這更生氣」、「上次搭綠線也是有個變態一直擠、一直看、一直拍，瞪他也沒用，噁男真的越來越多」。

捷運警察隊則在貼文後留言表達關切並提出建議，「代轄內主管轉達：您好：我是臺北市政府警察局捷運警察隊第一分隊分隊長郭書嘉，有關您今（20）日在『Dcard』社團PO文，『第一次覺得搭捷運那麼恐怖…』該男子對您的行為可能有涉及相關法律責任，為釐清相關案情並受理以利偵辦，煩請您致電分隊電話02-25501834或向附近派出所報案，為維護捷運系統與旅客之安全，有類似之情況，煩請立即與站務人員聯繫或報警處置，謝謝您對捷運治安的關心！」