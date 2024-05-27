代課師性侵猥褻2女童 賠120萬刑期減半

彰化縣一名國小教師涉嫌性侵、猥褻兩名女童，一審被判刑10年，二審時該師坦認犯罪，與被害女童、家屬達成和解，改判刑5年。示意圖／ingimage 卅歲陳姓男子前年在彰化某國小擔任代課教師時，涉誘拐校內二名小六女童，在學校圖書館內猥褻、性侵，犯行共三次。一審時陳辯稱是女童主動，被判刑十年；二審時他認罪，各以四十萬、八十萬和兩名女童和解，法院改判刑五年。

判決指出，陳男原在彰化縣某國小當代課教師，前年十月間，他透過網路社群平台，以「交付糖果」等理由，約兩名該校六年級女童到學校圖書館見面，接著以「去看學弟打球」為由支開其中一名女童，再將另一名女童和自己反鎖在館內，下手猥褻，女童嚇得逃出。

一個月後，陳以相同伎倆約另名女童到圖書館內猥褻、性侵得逞；同年十二月間，陳在校內偶遇被害女童，以女童被性侵的事要脅，恐嚇若傳出，女童將會被「退學、指責」，再度性侵女童。

被害女童不堪壓力向姑姑傾訴揭發全案，陳男面對家屬對質時一度被追打，事後被依對未成年人強制猥褻、性侵等罪起訴。

一審時陳男已被校方解聘，他說兩名女童「成熟、開放」，加上是女童「主動拉開褲子」才逾越分際；法官不信，認兩女童證詞無重大瑕疵，且女童經醫院鑑定有急性壓力反應，依三次犯行判處十年。陳男上訴。

二審時陳男坦認涉案，並與兩被害女童家屬各以四十萬元、八十萬元和解，給付完畢。合議庭審酌陳積極彌補犯罪造成的損害，已見悔意，也獲家屬原諒，有情堪憫恕之處，改判五年徒刑，仍可上訴。