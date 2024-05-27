聽新聞
test
0:00 / 0:00

代課師性侵猥褻2女童 賠120萬刑期減半

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

彰化縣一名國小教師涉嫌性侵、猥褻兩名女童，一審被判刑10年，二審時該師坦認犯罪，與被害女童、家屬達成和解，改判刑5年。示意圖／ingimage
彰化縣一名國小教師涉嫌性侵、猥褻兩名女童，一審被判刑10年，二審時該師坦認犯罪，與被害女童、家屬達成和解，改判刑5年。示意圖／ingimage
卅歲陳姓男子前年在彰化某國小擔任代課教師時，涉誘拐校內二名小六女童，在學校圖書館猥褻性侵，犯行共三次。一審時陳辯稱是女童主動，被判刑十年；二審時他認罪，各以四十萬、八十萬和兩名女童和解，法院改判刑五年。

判決指出，陳男原在彰化縣某國小當代課教師，前年十月間，他透過網路社群平台，以「交付糖果」等理由，約兩名該校六年級女童到學校圖書館見面，接著以「去看學弟打球」為由支開其中一名女童，再將另一名女童和自己反鎖在館內，下手猥褻，女童嚇得逃出。

一個月後，陳以相同伎倆約另名女童到圖書館內猥褻、性侵得逞；同年十二月間，陳在校內偶遇被害女童，以女童被性侵的事要脅，恐嚇若傳出，女童將會被「退學、指責」，再度性侵女童。

被害女童不堪壓力向姑姑傾訴揭發全案，陳男面對家屬對質時一度被追打，事後被依對未成年人強制猥褻、性侵等罪起訴。

一審時陳男已被校方解聘，他說兩名女童「成熟、開放」，加上是女童「主動拉開褲子」才逾越分際；法官不信，認兩女童證詞無重大瑕疵，且女童經醫院鑑定有急性壓力反應，依三次犯行判處十年。陳男上訴。

二審時陳男坦認涉案，並與兩被害女童家屬各以四十萬元、八十萬元和解，給付完畢。合議庭審酌陳積極彌補犯罪造成的損害，已見悔意，也獲家屬原諒，有情堪憫恕之處，改判五年徒刑，仍可上訴。

圖書館 性侵 猥褻

延伸閱讀

國小教師猥褻、性侵2女童 二審賠120萬刑期減半關5年

娃娃機擺「裸胸女公仔」2天 台主慘吃官司

19歲英國少女海島度假遭3男性侵 警查獲淫狼自拍不雅片

噁！海陸66旅士官4度侵入女輔導長寢室做這事 下場曝

相關新聞

代課師性侵猥褻2女童 賠120萬刑期減半

卅歲陳姓男子前年在彰化某國小擔任代課教師時，涉誘拐校內二名小六女童，在學校圖書館內猥褻、性侵，犯行共三次。一審時陳辯稱是...

泰籍移工對女同事伸狼爪搓胸 她受害反遭老闆解雇…法官還公道

彰化縣一名泰籍移工在工地強行把手伸進女同事衣服內搓胸、隔著褲子摸下體，女子向老闆哭訴，老闆卻以工地女子不方便工作開除，要...

退伍阿兵哥新竹街頭擄女童 逼看色情片伸狼爪下場曝光

新竹縣一名退伍軍人彭男已婚且育有一子，去年12月中午他騎機車至某停車場時，看見國小女童婷婷（化名）獨自經過，竟強令上車並...

國小教師猥褻、性侵2女童 二審賠120萬刑期減半關5年

彰化縣一所國小陳姓教師，前年間利用機會，誘拐非自己學生的女童，對校內2名童猥褻、性侵，其中一名女童不堪壓力，向姑姑告知才...

噁！海陸66旅士官4度侵入女輔導長寢室做這事 下場曝

原在海軍陸戰隊陸戰66旅服志願役的郭姓男子，於2022年6至10月間4度侵入中尉女輔導長駐地寢室，裸露下體與輔導長內衣褲...

狼師逍遙法外 人本：教部輕縱體罰

國內近年掀起#MeToo浪潮，各級學校過去師長對學生的性醜聞案，如滾雪球般層出不窮；從大學到小學，甚至補習班都出現狼師蹤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。