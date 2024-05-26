狼師專找弱勢學童 挑社團時間伸魔爪

高雄日前再爆小學校園出現色魔教師，過去廿年性侵多名學童。示意圖／ingimage 高雄日前再爆小學校園出現色魔教師，過去廿年性侵多名學童，還命令學童脫衣、綑綁身體、矇住雙眼，拍錄性虐戀影像，檢警深入追查發現，受害學童多來自社團活動中家庭環境弱勢者，社團活動也增添狼師下手機會。

經調查，該狼師疑長期性侵社團中三至六年級社經地位相對弱勢或單親家庭學童，並藉社團活動期間，拍錄大量性虐戀影片、照片滿足私慾，雖自白對「虐戀」有些許研究，仍堅決否認拍攝意圖存在「性」意涵。

橋頭地檢署主任檢察官陳竹君表示，整起案件採低調偵查，以保全被害學童權益為優先，但要從龐大性影像中，找出被矇眼或特徵模糊的受害人，難度堪比天高。涉該案的狼師在校廿多年不僅擔任班級導師，還兼社團教學。辦案人員追查發現，成長環境相對弱勢學生，某些家庭功能喪失，課輔時間又多居學校社團，無形增加狼師上下其手機會。

承辦該案的檢察官林世勛指出，這群孩子遇上挫折一時之間不知如何求助，多選擇隱忍；加上該師慣以「個別指導」為由，將受害童帶離群體至小房間內，做出無法見光的舉動，調查蒐證並不容易。

這起兒少性侵案去年三月十五日被揭發，同年六月廿一日狼師被收押，林世勛指一開始老師雖承認有隨手拍攝學童訓練過程的習慣，還稱為保護學童，會局部遮掩去識別化外，不妥適影像會主動刪除，但檢方查獲他家中藏匿大量性虐戀ＳＭ影像後，對方接受偵訊態度更顯保守。

「不問就不講。」林表示，從回話過程可知，涉案老師行事態度小心。

「完全不是我！」林轉述多數男孩接受詢問時的說詞，後續檢警透過該校任職多年師長指認，影像中疑遭侵犯的學生，大部分都不願再次回想，甚或堅決否認自己是影像中人；也有學童指出，被老師挑選「個別指導」的學童，將有機會擔當社團重要角色，被挑進小房間，反倒如同能力受到認可。