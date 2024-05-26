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狼師逍遙法外 人本：教部輕縱體罰

聯合報／ 記者古和純／高雄報導

國內近年掀起#MeToo浪潮，各級學校過去師長對學生的性醜聞案，如滾雪球般層出不窮；從大學到小學，甚至補習班都出現狼師蹤影，人本教育基金會校安主任張萍指出，國內性侵害防治教育根本有問題，有極大調整空間；教育部對體罰的師長態度輕縱，間接讓校園性暴力接連發生。

去年三月，高雄中小學校園不約而同有狼師扭捏學生乳頭。張萍指出，在師生權力不對等的情況下，孩童容易反思是自己犯錯，才遭師長侮辱對待，藉此合理化師長行為；這類錯誤制約歸因，正是過去「犯錯就打」的教育陋習，也因為孩子的錯誤認知，更不敢回家告訴父母，甚或斷定是因自己犯錯，選擇獨自屈辱承受。

「先給甜頭利誘，再伸出狼爪，當檢警抓包，就以性教育來搪塞。」張萍指出，乍聽之下離譜，但這卻是性侵者慣用的犯罪流程，這類型的校園性犯罪，手法常是「恩虐並施」，其中包含性虐待。當學校教育讓學生畏懼向外求助，一錯失保留有效證據的機會，反使狼師逍遙法外。

張萍分析，「恩虐並施」是權威者對弱勢者的掌控，校園狼師常見對學生同時施恩也施虐，用讚美包裝，或用禮物攏絡，下一步就是伸出狼爪加以性侵害，大部分的父母難以覺察，特別是相對弱勢、家庭功能低落的學生，師長只要略施薄恩，這些學生的心就會被師長擄獲。

張萍以「小紅帽與大野狼」故事為例，真實世界裡的性侵犯，並非是外表凶狠型的大野狼，「犯下性侵重罪的師長，往往是那些受孩子信賴的人。」不少加害人看來和藹可親，甚或還是位高權重、走路有風的人，除了犯行藏得深，有些受害人也怕出面指認不被相信，會二次受傷。

「學生被師長捏臉、捏耳朵、捏肚子！」張萍說這都已侵犯學生身體自主權，但教育部對老師逾越界線的體罰行為，多半不是重懲，而是輕縱。

張萍指出，家長在不自覺中，成為共犯結構的一環，在「人質壓力」下不敢得罪師長，還得賣面子給老師，如同教導孩子身體自主權可被師長逾越。

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