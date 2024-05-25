快訊

台鐵便當驚見「半隻大蟑螂」 旅客嚇傻 台鐵鄭重道歉

中捷砍人後捷運人力荒浮上檯面 五捷聯盟如何發揮功效？

Google Maps「抓姦神器」1服務將消失限縮！網嘆：都靠它找回記憶

「阿公好可怕！」祖父竟趁過年團圓 潛暗房伸狼爪猥褻14歲孫女

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市一名男子先前趁過年期間14歲孫女獨自在房間休息，伸手撫摸孫女下體、胸部並熊抱對方，還想脫褲露出生殖器猥褻，少女事後求助父親並提告，法院近日審結依妨害性自主罪判涉案祖父徒刑1年3月。

判決指出，年約80歲男子去年1月間趁過年期間兒子一家前來團聚吃晚飯，14歲孫女獨自在房間休息，進入房間內將手伸進少女內褲撫摸其下體，少女嚇到不敢動，男子短暫進出廁所後，又將手伸進少女內衣撫摸其胸部，少女將男子推開，躲進廁所用手機傳訊給哥哥求救，對方要少女先下樓躲避，未料準備跑出房間時，男子又從少女背後熊抱。

雖男子到案否認犯行，但法官審酌少女與男子為祖孫關係，無可證明有任何怨隙，且少女指訴罪責不輕，又攸關個人隱私，日後勢必無法維持祖孫相處如昔，難想像少女有何動機虛構情節誣指祖父犯案。

另，相關通訊紀錄顯示，案發時少女確實透過手機通訊軟體向哥哥表示「真的太可怕了」、「沒想過這種事發生在我身上」等語，少女父親也證稱，少女當晚下樓時，家人們正在吃飯，少女不斷說「阿公好可怕」，但未說明實際原因，是事後才透露實情，以此認定少女證述應可採信。

法官考量少女祖母事後先給少女父親2萬元，簽下和解書，男子犯行嚴重妨害少女身心健全成長，造成終生難磨滅的傷害，男子智識程度、經濟狀況等情，審結依妨害性自主「強制猥褻」罪判男子徒刑1年3月。

台北市中山警分局獲報介入偵辦。記者李隆揆／攝影
台北市中山警分局獲報介入偵辦。記者李隆揆／攝影

妨害性自主 廁所 房間 猥褻 生殖器

延伸閱讀

從國小到高中長達6年屢遭親哥性侵 法院判他9年刑

獨／連摑少女6耳光！高警找到狠心母 打女兒原因曝光

涉拘禁國中少女逾20天還性侵 情侶檔遭嘉檢聲押獲准

情侶檔誘騙拘禁性侵少女逾20天 嘉檢聲押獲准

相關新聞

「阿公好可怕！」祖父竟趁過年團圓 潛暗房伸狼爪猥褻14歲孫女

台北市一名男子先前趁過年期間14歲孫女獨自在房間休息，伸手撫摸孫女下體、胸部並熊抱對方，還想脫褲露出生殖器猥褻，少女事後...

從國小到高中長達6年屢遭親哥性侵 法院判他9年刑

新北市一名少女自國小5年級開始至高中1年級，多次遭親哥哥染指性侵得逞，受害少女因年幼無力反抗，也不敢告訴家人，直到就讀高...

差40歲 男檢迷上小鮮肉男警涉性騷

南投地檢署檢察官王元隆以辦案為由，涉嫌對年輕男警撫摸背部、大腿內側等隱私部位，還傳訊息「陪我去泡溫泉」，嚇得男警向同事求...

相差40歲！檢察官迷上小鮮肉男警 摸大腿傳「陪我去泡溫泉」鹹濕簡訊

南投地檢署王姓檢察官以辦案為由，涉嫌對小鮮肉男警撫摸、背部大腿，還傳訊息約男警「陪我去泡溫泉」，嚇得男警向同事求助。南投...

保全示愛財秘不成竟持刀強吻又襲胸 賠50萬換緩刑

在桃園市龜山區某社區擔任日班保全的男子，因故結識社區擔任財務秘書的A女，經常購買餐點、贈禮物追求未果，去年9月間某午，趁...

警訊！新北兒少性剝削案3年增71.2% 露胸、內衣照拐騙逾8成

藝人黃子佼持有兒少性影像遭緩起訴，外界高度關注。新北市近3年兒少性剝削案件成長71.2%，其中性私密影像拍攝散布案件占8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。