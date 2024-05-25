「阿公好可怕！」祖父竟趁過年團圓 潛暗房伸狼爪猥褻14歲孫女

台北市一名男子先前趁過年期間14歲孫女獨自在房間休息，伸手撫摸孫女下體、胸部並熊抱對方，還想脫褲露出生殖器猥褻，少女事後求助父親並提告，法院近日審結依妨害性自主罪判涉案祖父徒刑1年3月。

判決指出，年約80歲男子去年1月間趁過年期間兒子一家前來團聚吃晚飯，14歲孫女獨自在房間休息，進入房間內將手伸進少女內褲撫摸其下體，少女嚇到不敢動，男子短暫進出廁所後，又將手伸進少女內衣撫摸其胸部，少女將男子推開，躲進廁所用手機傳訊給哥哥求救，對方要少女先下樓躲避，未料準備跑出房間時，男子又從少女背後熊抱。

雖男子到案否認犯行，但法官審酌少女與男子為祖孫關係，無可證明有任何怨隙，且少女指訴罪責不輕，又攸關個人隱私，日後勢必無法維持祖孫相處如昔，難想像少女有何動機虛構情節誣指祖父犯案。

另，相關通訊紀錄顯示，案發時少女確實透過手機通訊軟體向哥哥表示「真的太可怕了」、「沒想過這種事發生在我身上」等語，少女父親也證稱，少女當晚下樓時，家人們正在吃飯，少女不斷說「阿公好可怕」，但未說明實際原因，是事後才透露實情，以此認定少女證述應可採信。

法官考量少女祖母事後先給少女父親2萬元，簽下和解書，男子犯行嚴重妨害少女身心健全成長，造成終生難磨滅的傷害，男子智識程度、經濟狀況等情，審結依妨害性自主「強制猥褻」罪判男子徒刑1年3月。