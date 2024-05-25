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差40歲 男檢迷上小鮮肉男警涉性騷

聯合報／ 記者江良誠／南投報導

南投地檢署檢察官王元隆以辦案為由，涉嫌對年輕男警撫摸背部、大腿內側等隱私部位，還傳訊息「陪我去泡溫泉」，嚇得男警向同事求助。南投地檢署檢察長黃元冠6日得知後，指派婦幼專組主任檢察官偵辦，昨依違反性騷擾防治法起訴。

據了解，王否認性騷，認為因為辦案得罪警察才遭報復。檢方表示，除被害人證詞，還查扣手機簡訊等紀錄，性騷擾事證明確；被害人未提告前已主動偵辦，已將王調離婦幼專組，要求不得對被害人有任何接觸及騷擾行為。性騷擾行政調查部分，南投警方已受理申訴，南投地檢署表示配合調查。

王元隆是38期結業，喪偶；他因毒品案認識被害人，男警年輕帥氣，和王相差40歲，王以討論案情為由，趁機用手撫摸男警背部及大腿偏內側隱私部位，被害人不知如何因應，他還傳訊息給男警「陪我去泡溫泉」、「以後案子隨你發揮」，訊息中還有「肉棒」、「補眼睛」等字眼。

男檢頻示愛，讓年輕男警相當緊張，只好向同事求助，檢察官性騷擾消息傳出後，讓南投檢、警議論紛紛。檢察長黃元冠得知自家檢察官涉案後，立刻分案調查。

南投地檢署表示，王姓檢察官行為違反性騷擾防治法第25條，「意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為」，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以下罰金；王涉嫌利用權勢或機會犯案，可加重其刑至二分之一。

南投地檢署將速召開檢察官職務評定委員會，對王姓檢察官進行審議及行政懲處，並強化員工性平教育。

南投 性騷擾 檢察官

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