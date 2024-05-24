補習班狼師「幫喬骨」誘少女拍裸照！又載去汽旅硬上 這原因獲緩刑

台中蔡姓補習班數學老師假藉幫檢查脊椎，引誘1名國中少女自拍露胸裸照，又佯稱出去玩載她上汽車旅館泡湯，卻對她指侵、性侵，犯後還說「以為氣氛有到」，少女控訴遇害後流血一直哭；法院考量蔡賠償對方達成協議，認為情堪憫恕減刑後，依強制性交等罪判他2年、緩刑5年，可上訴。

檢警調查，蔡男2023年6月10日晚上10點多，假借要替少女檢查脊椎有無側彎，引誘對方自行拍攝裸露胸部影像傳給他，同年7月1日一早又以泡湯為由，開車載她上汽車旅館開房間，又稱要替她喬脊椎、按摩背部，沒經過少女同意就接連指侵、性侵得逞。

台中地院審理時，蔡男僅坦承客觀事實，辯稱「他以為當下氣氛有到」，沒有想用強制方式和少女性交。

法院勘驗對話，發現少女詢問脊椎問題時，一開始沒有要拍腰身照片意願，蔡就多次要求她自拍、重拍，還要她鏡頭拉近、上身全入鏡及上半身全裸等，構成「引誘」要件。

少女也說，被蔡帶去汽旅泡澡想穿衣服卻發現不見，蔡就叫她先不要換、要幫她按摩，還要她跪趴在床上，後來蔡的手就開始往下滑性侵得逞，當下嚇到不知該怎麼辦，也不敢相信蔡會做這種事，後來下體一直流血，自己就一直哭。

法院審酌，蔡男已經和少女及其家長達成協議，當庭賠償後，對方也同意給他緩刑，考量蔡無前科、大致坦承等，認為他情堪憫恕依刑法第59條減刑。