狼約16歲少女代言保養品 10萬誘拍猥褻裸照34張…兒少性剝削起訴

林姓男子去年10月間，涉以約16歲少女代言保養品，實際上是提出10萬元新台幣，引誘少女到汐止某汽車旅館，拍攝了裸露身體、胸部、下體等猥褻照片。士林地檢署偵結，依引誘使少年製造猥褻行為照片罪嫌起訴。

起訴指出，林男去年10月間傳Line訊息給少女，提出邀請少女「代言保養品」，少女上當後，約在汐止某汽車旅館見面，林男涉提出新台幣10萬元代價，引誘少女拍攝裸露身體、胸部、下體等猥褻照片，共計34張存在自己手機。檢警去年11月搜索拘提林男到案，查扣相關猥褻照片。

林男到案坦承犯行。少女指控，林男還問她有無提供打手槍服務，檢方認為此部分沒有講明對價，難認引誘少年為有對價性交。全案依兒童及少年性剝削條例「引誘使少年製造猥褻行為照片」罪起訴，此罪法定刑為3年以上10年以下有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金。扣案猥褻照片34張儲存的手機及SIM卡，建請依法宣告沒收。