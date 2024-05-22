女警勤務中離轄現身護膚店 遭檢舉下海兼差

新竹縣竹北警分局潘姓女警十日晚間勤務中出現在新竹市一家護膚店，被竹市警方臨檢查獲，事後被檢舉兼差賣淫；女警稱去訪友，被記大過調職處分。縣警局長宣介慈昨天說，持續調查真相，若性交易屬實將汰除。

據了解，潘姓女警是偵查佐，稱與護膚店謝姓負責人是朋友，受邀前往吃消夜，未在店內兼職，對涉足不當場所很後悔，坦承「思慮不清」。

不過，事發當天她在執勤，卻離轄出現在護膚店，同事還為她掩護代簽退勤，分局將她記大過，代簽同事記申誡。

竹縣警方調查，潘女十日晚間六時許簽「地區探詢」，離轄到新竹市，當晚九時卅分被竹市警方臨檢查獲，當下不知她員警身分，直到十五日檢舉稱她涉嫌賣淫吸毒，化名「芊芊」每周兼差一次，警方展開調查。

十八日潘姓女警被調到橫山警分局，竹北警方昨通知她驗尿，結果陰性，她被肉搜身分曝光，昨當場淚灑警局，不斷喊冤「我沒有」。

女警情緒不穩獲准休假，先由父母帶回，竹北警方表示全案還在調查，目前護膚店業者不配合提供接客資料，還稱店內監視器只供監看，沒有錄影功能。

據調查，該護膚店原在竹北開業，和潘女認識，去年十一月轉往新竹市經國路；開業後十四次臨檢未查獲違法，有合法養生會館營業登記。

竹北警方昨接獲一段錄音檔，稱「警察小姐單純是晚上來兼差、單純愛打砲」，經查訪護膚店前經理謝姓女子，謝女稱「都是假的」。

竹市警一分局表示當天例行臨檢，查無不法，也不知有警察在場；十七日竹北分局發文，才調閱當天臨檢表等資料。

宣介慈說，目前無法證明潘女兼差賣淫，有實據「絕對斷然淘汰」，會持續與潘女家屬保持聯繫，關注身心狀況，暫時禁止執勤配槍。

竹北警分局長張世儒說，潘女表現一般，家境尚可，有穩定收入、存款，沒有理由賣淫。