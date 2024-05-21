「霸道總裁」誘騙19歲少女迫賣淫凌虐 教唆3員工性侵下場曝光

黃男自稱「霸道總裁」，他以幫小如介紹工作為由，將小如帶走，並安排她從事連串陪酒、性交易工作。示意圖／ingimage 台中發生一起駭人凌虐性侵案。一對夫婦經營酒店代理公司，操控1名19歲離家出走少女，逼她簽下欠債30萬元，再扣工資，其後強迫少女下海陪酒，連番對她施以凌虐，包括用球棒毆打、用燒熱的針沾辣椒醬，在少女腿部刺上「婊子」、「鬼」等字眼羞辱，最後更指使3名公司員工輪流向她施暴。涉案夫婦早前因共同犯傷害、2人以上共同犯強制性交等罪，分別被判入獄15年及10年半，而涉案員工最重被判監禁8年2個月。

綜合媒體報導，居於台中的36歲黃姓男子在社交平台上自稱「霸道總裁」，與40歲楊姓妻子共同經營酒店代理工作。據判決書，黃男在2022年11月，在抖音扮單身，誘騙住在教養院的少女小如離家出走。黃男亦以幫她介紹工作為由，而將小如帶走，並安排她從事連串陪酒、性交易工作。

在2023年1月黃男發現小如曾帶男子回住處後大怒，聯同楊女及4名員工對她施暴，拿鎮暴槍槍托敲小如的頭、球棒毆打、拿鋼珠槍向腳部掃射，又以她與男員工搞曖昧違反公司規定，逼她簽下30萬元本票欠債，並以她欠債為由，將每日5、6000元的薪金，剋扣剩300元。結果因小如收到客人給予的15000元小費，黃男認定小如私接性交易，就教唆其他人再凌虐小如，拿炒菜鍋擊打她的頭，將針烤熱後沾辣椒醬、米酒加鹽巴，在小如腳上不同部位刺上「婊子」、「鬼」等字羞辱，並拿球棒毆打、用BB槍掃射小如手腳，將她打到遍體鱗傷。

楊女其後辱罵小如「反正都要搞男女關係，乾脆去給他們幹還有錢賺」，逼她進行性交易，卻一毛錢也沒分給她。而黃男更指示3名男員工在宿舍一同性侵小如，自己用手機拍片作為要挾，小如曾一度逃跑卻被抓回繼續性侵。

黃男被捕遭起訴後否認罪行，後來才承認並表示「想與小如和解」，但遭拒絕。黃男最後因共同犯傷害罪、2人以上共同犯強制性交等罪，可易科罰金部份處5月徒刑，不可易科罰金部份則判入獄15年；而楊女可易科罰金部份被處4月徒刑，不可易科罰金部份判監禁10年6個月。其他涉案員工最重被判入獄8年2個月。

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文章授權轉載自《香港01》