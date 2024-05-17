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上教會竟拐3男童回家硬上 戀童男犯重罪判8年10月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中翁姓男子參加教會認識3名男童，佯稱幫忙照顧前後帶3人回家過夜，卻趁機對他們口交、性交及打手槍，後因教會老師察覺異狀追問才爆發，男童證稱，翁用嘴巴吃他臭臭的香腸，法院將翁送鑑定結果也有戀童傾向，批他造成男童身心不良影響，依強制性交等8罪判他8年10月，可上訴。

檢警調查，翁男參加教會聚會認識3名男童，2022年12月10日至隔年2月間趁著3人到他家過夜期間，前後利用3人洗完澡後躺在床上滑手機、一起洗澡時，朝男童口交、性交或是打手槍多達7次，後來有男童父母察覺異狀報警。

台中地院審理時，翁僅部分坦承，矢口否認強制性交，辯稱他是經過男童同意才口交，且洗澡時有無心碰到男童生殖器，並非刻意去碰，也沒有硬上。

有男童證稱，去翁男家裡時，翁有用「嘴巴吃他臭臭的香腸」，臭臭的香腸是指尿尿的地方，當時自己有說不要，要吃之前也沒問他可不可以，自己當下第一反應是說「你幹嘛」。

男童還說，當時叫翁放開，用手去擋他臉並打他一巴掌，感覺這樣很髒、不喜歡，最後翁才放開，自己也趕快去洗乾淨並罵翁色狼，事後還被翁威脅不能跟家長說。

法院審酌，男童就當時遇害情節描述具體，並未誇大且始終如一，應予以採信，且本案是教會老師發覺異狀，逐一追問後有男童提及才爆發。

法院認為，翁透過教會聚會認識3名男童，明知對方年幼未成熟，卻僅因一己私慾朝3人性侵，影響男童身心，至今也沒有和解賠償，依2個對未滿14歲之男子犯強制性交罪、6個對於未滿14歲男子為性交罪，一共判翁男8年10月。

法院也提到，翁經送鑑定似有戀童傾向，且以照顧者身分連續多次侵害男童，應於徒刑執行期滿前接受治療，若經評估仍有再犯危險，得再命強制治療。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

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