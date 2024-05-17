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網交小學女童玩「主僕遊戲」！台中男引誘她拍裸照還嘗禁果判重刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台中張姓男子3年多前經由臉書認識台南國小女童，大玩主僕扮演遊戲，引誘扮演女僕的女童拍攝裸照，他還大老遠開車到校門口等候少女並在車上發生性行為，而張在台中也因類似案件被逮，法官認他犯引誘使少年製造猥褻行為電子訊號罪及對於未滿14歲女子為性交罪，應執行6年6月。

張於警詢、偵查時原否認犯行，直至今年3月底台南地院準備程序及4月中旬審判中，已坦承全部犯行。而女童於警詢、偵查中指證歷歷，又有其裸露胸部及下體電子訊號所列印照片6張等相關資料佐證。

張將女童猥褻行為電子訊號經電腦存放在外接硬碟上，另案經台中警方等持法院核發搜索票執行搜索而查扣，並經台中地院宣告沒收。

台南地院指出，張誘使女童產生自我拍攝裸露胸部、下體數位照片，且她所拍攝並傳送該數位照片，客觀上應足以引起刺激、誘起他人性慾，並引起普通一般人羞恥感，而侵害性的道德感情，張收受該數位照片檔案後，存放在外接硬碟供己觀賞，主觀上顯係為滿足自己性慾，自該當猥褻行為。

合議庭審酌，張明知女童未滿14歲，為滿足一己私慾，竟引誘她自行拍攝製造猥褻行為數位照片電子訊號，並與她性交，所為嚴重侵害其人格發展、身心健康及性自主決定權利，且張犯後起初否認犯行，至審理中才坦承犯案。

且迄今仍未與女童及家長達成和解，賠償其所受損害，兼衡其智識程度、家庭、生活狀況等一切情狀，法官認他犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪處4年，又犯對於未滿14歲之女子為性交罪處4年，應執行6年6月，可上訴。

台南地院指出，張男引誘女童自行拍攝製造猥褻行為數位照片電子訊號並與她性交，犯引誘使少年製造猥褻行為電子訊號罪及對於未滿14歲女子為性交罪，應執行6年6月。圖／本報資料照
台南地院指出，張男引誘女童自行拍攝製造猥褻行為數位照片電子訊號並與她性交，犯引誘使少年製造猥褻行為電子訊號罪及對於未滿14歲女子為性交罪，應執行6年6月。圖／本報資料照

台南 猥褻

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