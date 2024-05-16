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少女與繼叔不倫關係20次 少女媽怒告小叔結果出爐

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園有名15歲少女跟著媽媽住進繼父老家，卻與繼叔日久生情，私自成為男女朋友，自2022年7月起，先後在平鎮老家、中壢新家，以及少女姊姊的中壢住處四處滾床單，總計繼叔姪倆發生20次性關係，案經少女媽媽獲悉憤而提告，桃園地院審結，將這名繼叔依對於14歲以上未滿16歲女子性交20次，各處徒刑2月，判處應執行徒刑10月，可上訴。

犯罪事實指出，少女隨著母親嫁入繼父家時，與年輕的繼叔同住於桃園市平鎮區租屋處一個屋簷下，情竇初開的少女進而與繼叔發展成為情侶關係，繼叔明知少女年僅15歲，竟自2022年7月起，先於平鎮區租屋處趁家中無人時發生關係，之後少女跟著媽媽和繼父搬進中壢區廈門街居所，叔姪倆也曾在新家滾床單，兩人愛得熾熱，也曾於少女姐姐位於中壢區少康二街住所偷嚐禁果，總計繼叔姪倆發生性關係20次。

少女媽媽去年獲悉女兒與小叔發生不倫戀，氣得向桃園市婦幼警察隊提告，由於繼叔先於警詢時及檢方偵訊中供承不諱，桃園地院今年2月20日召開準備庭時，繼叔也當庭自白認罪，法官因此改以簡易判決處刑。

法官審酌，被告繼叔既明知被害人是名14歲以上未滿16歲的未成年少女，思慮未臻成熟，仍與她性交，雖未違背被害少女意思，仍對於少女的身心健康與人格發展有不良影響，所為實不足取，惟念被告始終坦承犯行，甚有悔意，兼衡以被告的生活及經濟狀況、素行、年紀及智識程度等情狀，分別量處所示之刑，並定其應執行之刑，以示懲儆。

桃園1名15歲少女與繼叔發生不倫戀，雙雙在各自的家中發生20次性關係，桃園地院審結，將這名繼叔依對於14歲以上未滿16歲女子性交20次，各處徒刑2月，判處應執行徒刑10月，可上訴。示意圖／翻攝自Pixabay
桃園1名15歲少女與繼叔發生不倫戀，雙雙在各自的家中發生20次性關係，桃園地院審結，將這名繼叔依對於14歲以上未滿16歲女子性交20次，各處徒刑2月，判處應執行徒刑10月，可上訴。示意圖／翻攝自Pixabay

桃園 繼父

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