全台去年9千餘人遭性侵 兒少比率逾5成、多為兩小無猜

去年全台共有9千餘人遭遇性侵，18歲以下兒少占比超過五成。衛福部分析，兒少性侵案件中，兩小無猜案比率高，未滿18歲行為人對未滿16歲者實施性侵，即使雙方合意仍是違法行為，加上性交年齡年輕化，呼籲教育單位落實性平教育，教導學生尊重性自主。

衛福部統計，112年性侵害被害人共計9413人，又為18歲以下兒少計5155人，約佔55%，其中18歲以下之女性被害人約占74%，男性兒少則占25%；以通報案件來看，37.27%是警察通報，教育單位通報則是23.9%。若依照兩造關係區分，在全數案件中，親密關係伴侶或曾為親密關係伴侶者占比27.8%為最高，其次則是家庭成員，占比為17.2%，網友性侵占比為10.9%，師生關係則為3%。

熟諳保護服務的衛福部官員指出，兒少性侵比率高，其中「兩小無猜案」的比率高，未滿18歲行為人對未滿16歲者行猥褻、性交，即使經過同意仍屬於性侵害範疇，這必須透過加強高級、中等學校以下性平教育，讓學生了解性的探索不是一定要全壘打，尊重他人性自主很重要，只要對方不同意，就是性侵害。