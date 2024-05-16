全台去年9千餘人遭性侵 兒少比率逾5成、多為兩小無猜
去年全台共有9千餘人遭遇性侵，18歲以下兒少占比超過五成。衛福部分析，兒少性侵案件中，兩小無猜案比率高，未滿18歲行為人對未滿16歲者實施性侵，即使雙方合意仍是違法行為，加上性交年齡年輕化，呼籲教育單位落實性平教育，教導學生尊重性自主。
衛福部統計，112年性侵害被害人共計9413人，又為18歲以下兒少計5155人，約佔55%，其中18歲以下之女性被害人約占74%，男性兒少則占25%；以通報案件來看，37.27%是警察通報，教育單位通報則是23.9%。若依照兩造關係區分，在全數案件中，親密關係伴侶或曾為親密關係伴侶者占比27.8%為最高，其次則是家庭成員，占比為17.2%，網友性侵占比為10.9%，師生關係則為3%。
熟諳保護服務的衛福部官員指出，兒少性侵比率高，其中「兩小無猜案」的比率高，未滿18歲行為人對未滿16歲者行猥褻、性交，即使經過同意仍屬於性侵害範疇，這必須透過加強高級、中等學校以下性平教育，讓學生了解性的探索不是一定要全壘打，尊重他人性自主很重要，只要對方不同意，就是性侵害。
另，據衛福部國健署健康行為調查，，國人首次發生性行為的年齡正在下降。該名官員表示，性侵害犯罪防治法規範，要求學校實施每學期至少2小時性平教育，包括提供危機處理、性侵防範技巧等，在性交年齡年輕化的情況下，希望這些課堂時間不要被拿來讀書考試，性平教育、性侵害預防是比升學更重要的事，一旦經歷性侵，對於被害人的影響是一輩子的。
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