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補教師涉性騷 解聘傳回任 彰縣府稽查 必要時令停招

聯合報／ 記者林宛諭劉明岩／彰化報導

民進黨彰化縣議員許雅琳（左）質詢教育處長蔡金田（右），指一位涉性騷擾案成立的補教老師竟能回任，質疑教育處未掌握狀況，顯有疏失。圖／翻攝自議員錄影帶
民進黨彰化縣議員許雅琳（左）質詢教育處長蔡金田（右），指一位涉性騷擾案成立的補教老師竟能回任，質疑教育處未掌握狀況，顯有疏失。圖／翻攝自議員錄影帶
民進黨彰化縣議員許雅琳昨天質詢時指出，接獲家長反映，指今年四月，有位涉有性騷擾男學生的不適任補教男老師，隔月竟依然「回任」補習班，教育處表示，補習班如確有疏失未限期改善，必要時，將令停止招生或廢止立案。另芬園某國小家長投訴孩子遭3名學生涉嫌霸凌，校方表示將召開處理小組會議調查及處置。

許雅琳指出，依家長從學童手機通話發現，這名男教師對男學生有觸摸身體的行為，也有傳訊息詢問有沒有想他、不可以拋棄他，甚至藉由幫學生儲值遊戲點數，金額從數千元到上萬元不等，藉此誤導學生「這是真愛」，還會要求學生不能跟其他的同學有互動，「因為他會吃醋」。

許雅琳說，這名男老師受雇彰化市某補習班，專門負責教五、六年級學生。家長發現男教師不當行為後，向教育處通報，經過調查認定為不適任老師不得再聘用。但這家補習班疑因缺老師，且見風頭已過，最近再讓他回任，引起家長不滿與不安，教育處未掌握狀況，顯有缺失。

教育處表示，昨天下午已派員至補習班稽查，如確有議員所指情事，除這名男教師必須解聘外，補習班也將被裁罰15到25萬，得令其限期改善，屆期未改善者，按次處罰；必要時，令其停止招生或廢止短期補習班立案。

另彰化縣芬園鄉某國小的一名媽媽在網路上投訴，指她的孩子在國小和補習班被3名同學欺負，還將欺負他的影音po網，讓她淚流自責說：「是媽媽沒保護好你」。彰化縣教育處表示，獲悉校園發生疑似學生霸凌事件後，已要求校方召開校園霸凌防制委員會，並將提供學生心理諮商輔導，校方表示，本月17日將召開包括學者家在內的處理小組會議。

心理諮商 性騷擾 教師 補習

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