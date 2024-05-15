聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／重判狼校長 法官批：毫無悔意 讓4女童留下一輩子陰影
南投縣前國小校長劉育成長時間猥褻、性騷擾甚至性侵國小女童，甚至對1學生兩度性侵，南投地方法院今天宣判，認為劉育成共犯對未滿14歲女子加重強制性交2罪、加重強制猥褻5罪、成年人故意對兒童性騷擾2罪，應執行有期徒刑15年8月。
去年6月2名曾遭強制猥褻的女學生出面開記者會，指控就讀國小時遭劉育成猥褻、性騷擾，隨後又有被害人陸續指控，全案如滾雪球般擴大。南投地檢署展開偵查，因劉育成有湮滅、偽造和變造證據或勾串證人之虞，檢方聲請羈押獲准，劉育成矢口否認犯案，南投地檢署仍在去年12月底依強制性交等罪嫌提起公訴。
南投地院經審理，今天下午宣判劉育成對未滿14歲女子加重強制強制性交罪共2罪，分別判處7年6月、7年10月；加重強制猥褻罪部分共5罪，分別判出所3年4月至3年8月不等，成人故意對兒童性騷擾2罪，分別判處有期徒刑7月。應執行有期徒刑5年8月。
南投地院刑事庭長陳宏瑋說，劉育成從83年至112年任職南投縣國小教師、主任、代理校長、校長等職務，時間長達30年，期間卻對4名女童違反意願，分別強制性交、強制猥褻、及性騷擾。
合議庭綜合被害人、同學、現場照片，並參照南投縣性平會調查報告，認為劉育成未滿足色欲，身為師長竟對女童身體自主權毫不尊重，讓4名被害人留下難以磨滅陰影，影響人格健全發展。
尤其劉育成至今毫無悔意，以為只憑被害人單方面口頭證詞無法證明犯罪事實，但合議庭根據被害人心理諮商報告，受害後情緒崩潰，甚至得接受治療，認為劉育成犯罪事實明確，且他反應的人格性質及犯罪傾向等，都有矯正必要，定應執行有期徒刑15年8月。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言