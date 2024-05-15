快訊

今年首現日本腦炎 高雄60多歲男臉麻痺發病9天後死亡

財神到！農曆四月「這些生肖」將迎來大豐收

姊弟疑生前遭餵毒再被母悶殺 閨密涉供毒被警帶回偵訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南狼父性侵未成年女兒 強辯「不是親情、是愛情」判刑4年半

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南有名父親日前不顧未成年親生女兒言語及肢體推拒，以身體壓制她，還強吻、摸胸，甚至強制性交得逞，女兒不甘受害，向友人求助後報警處理，「不是親情、是愛情」狼父否認強制性交，辯稱案發時就順其自然發生，法官認他成年人故意對少年犯強制性交罪處4年6月，可上訴。 

父親坦承，他是少女的親生父親，案發時在住處房間內，有親吻其嘴巴、脖子、肩膀，及撫摸胸部、觸碰陰部，甚至與女兒性交。但他矢口否認強制性交，辯稱與女兒平時就有一些親密動作，案發時就順其自然發生，沒有對女兒強制性交，是合意性交。

案發後，少女隨即透過IG向友人求助、講述被害經過，「我有拒絕他」、「但他力氣真的很大」、「重點是他第一次沒射，然後跟我說還要再一次，我還哭拒絕他，嗯對第二次他就射了，射在肚子」。

案發當日經友人陪同報案驗傷採證，在少女腹部、外陰部採集棉棒及內褲褲底內層斑跡檢出DNA，與其父DNA相符。

少女提及被害過程，父親問她「有沒有喜歡過我」、「不是親情、是愛情」，她說「沒有」，還問她「可不可以插進來」，她說「不要」。父親還說「亂倫在很多國家是合法的，因為他們覺得愛是無限的」。過程中，她有尖叫很大聲，但大弟在客廳戴著耳罩式耳機在玩遊戲，所以沒反應。

少女證述，「一半是我事實上我也沒有辦法掙脫他，一半是我當時認為如果被告性侵我，他會被抓去關，我就不用跟他見到面了」。

台南地院審酌，身為少女親生父親，本應善盡妥善照顧之責，竟未嚴守人倫分際，為一己私慾，以違反其意願手段對少女強制性交，對其身體自主權毫不尊重，造成身心受創，並留下難以磨滅陰影。

同時，性侵害對兒童及少年身心經常造成重大影響及傷害，成長過程中較易出現生理及心理疾患，嚴重損害其自尊、人際關係及未來發展，對於少年負面影響至深且鉅，其中又以家內性侵犯行傷害尤甚，更易使少年因而與家庭成員之間關係惡化，造成無法彌補傷害，被告所為造成損害甚大；又被告迄今仍矢口否認犯行，犯後態度難見悔意。法官認他成年人故意對少年犯強制性交罪處4年6月，可上訴。 

台南地院痛批生父本應善盡妥善照顧之責，竟未嚴守人倫分際，為一己私慾，以違反其意願手段對少女強制性交，造成身心受創，並留下難以磨滅陰影。圖／本報資料照
台南地院痛批生父本應善盡妥善照顧之責，竟未嚴守人倫分際，為一己私慾，以違反其意願手段對少女強制性交，造成身心受創，並留下難以磨滅陰影。圖／本報資料照

性侵 未成年

延伸閱讀

年薪220萬科技業父母國中女兒嘗禁果 一理由還得賠對方19萬

高雄惡狼冒名騙女拍片手指性侵 橋院「這理由」5萬交保

宜蘭某國中老師遭控性侵非第一次 上次「這原因」被判無罪

前立委蔡豪灌酒性侵女助理入獄 拿被害人父親書信想再審結果曝光

相關新聞

台南狼父性侵未成年女兒 強辯「不是親情、是愛情」判刑4年半

台南有名父親日前不顧未成年親生女兒言語及肢體推拒，以身體壓制她，還強吻、摸胸，甚至強制性交得逞，女兒不甘受害，向友人求助...

年薪220萬科技業父母國中女兒嘗禁果 一理由還得賠對方19萬

台中市一對科技業父母年薪220萬元，育有一名讀國中的女兒，少女與另名讀高中的少年認識，成為男女朋友，去年初二人在租屋處偷...

色姨丈對姪女伸狼爪 掏5千問「要不要進旅館休息」…意圖性騷判刑5月

嘉義縣男子偶遇姪女，邀她一齊吃午餐，因餐館沒開，他不懷好意將車開往中埔鄉某汽車旅館前，涉嫌伸手撫摸姪女大腿，姪女嚇得撥開...

富少逼女友全裸簽本票、拿美工刀討17萬 重判13年

高雄陳姓富少不甘女友跟他提分手，趁著女友回到兩人住處整理行李時，持美工刀脅持女友全裸簽下17萬元本票，還趁機要脅女方跟他...

前立委蔡豪灌酒性侵女助理入獄 拿被害人父親書信想再審結果曝光

前立委蔡豪8年前對女助理灌酒後，在辦公室以手指性侵、拉女助理的手替自己「打手槍」得逞，他得知女助理當晚因酒疹掛急診，待女...

男大生「傳說對決」角色造型誘少女拍性感片 下場慘了

中部某大學一名大二學生，在網路遊戲「傳說對決」結識一名少女，涉嫌以兌換遊戲角色造型引誘，要求少女拍攝穿僅著內衣褲擺弄姿勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。