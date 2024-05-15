台南狼父性侵未成年女兒 強辯「不是親情、是愛情」判刑4年半

台南有名父親日前不顧未成年親生女兒言語及肢體推拒，以身體壓制她，還強吻、摸胸，甚至強制性交得逞，女兒不甘受害，向友人求助後報警處理，「不是親情、是愛情」狼父否認強制性交，辯稱案發時就順其自然發生，法官認他成年人故意對少年犯強制性交罪處4年6月，可上訴。

父親坦承，他是少女的親生父親，案發時在住處房間內，有親吻其嘴巴、脖子、肩膀，及撫摸胸部、觸碰陰部，甚至與女兒性交。但他矢口否認強制性交，辯稱與女兒平時就有一些親密動作，案發時就順其自然發生，沒有對女兒強制性交，是合意性交。

案發後，少女隨即透過IG向友人求助、講述被害經過，「我有拒絕他」、「但他力氣真的很大」、「重點是他第一次沒射，然後跟我說還要再一次，我還哭拒絕他，嗯對第二次他就射了，射在肚子」。

案發當日經友人陪同報案驗傷採證，在少女腹部、外陰部採集棉棒及內褲褲底內層斑跡檢出DNA，與其父DNA相符。

少女提及被害過程，父親問她「有沒有喜歡過我」、「不是親情、是愛情」，她說「沒有」，還問她「可不可以插進來」，她說「不要」。父親還說「亂倫在很多國家是合法的，因為他們覺得愛是無限的」。過程中，她有尖叫很大聲，但大弟在客廳戴著耳罩式耳機在玩遊戲，所以沒反應。

少女證述，「一半是我事實上我也沒有辦法掙脫他，一半是我當時認為如果被告性侵我，他會被抓去關，我就不用跟他見到面了」。

台南地院審酌，身為少女親生父親，本應善盡妥善照顧之責，竟未嚴守人倫分際，為一己私慾，以違反其意願手段對少女強制性交，對其身體自主權毫不尊重，造成身心受創，並留下難以磨滅陰影。

同時，性侵害對兒童及少年身心經常造成重大影響及傷害，成長過程中較易出現生理及心理疾患，嚴重損害其自尊、人際關係及未來發展，對於少年負面影響至深且鉅，其中又以家內性侵犯行傷害尤甚，更易使少年因而與家庭成員之間關係惡化，造成無法彌補傷害，被告所為造成損害甚大；又被告迄今仍矢口否認犯行，犯後態度難見悔意。法官認他成年人故意對少年犯強制性交罪處4年6月，可上訴。