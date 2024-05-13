女子愛戀補教名師...送便當卡片幻想「被求婚」 她性騷擾下場慘了

示意圖／聯合報系資料照片 一名女子愛慕簡姓補教名師、律師，贈送簡便當、上課的照片、信件、項鍊、刻有男女欲接吻圖樣的石板，還多次傳送簡訊，台北市政府認定女子構成性騷擾裁罰1萬元，女子不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判她敗訴，可上訴。

女子原是簡的學生，但2人並不相識，女子在上課過程中，對簡產愛慕之意，2020年起陸續追求簡，簡不堪騷擾，2021年11月6日向女子任職的全聯公司提出性騷擾申訴，經市府認定成立。

之後，簡向女子提損害賠償，雙方以12萬元成立調解，但女子仍不甘心，持續跟蹤騷擾，被法院依跟蹤騷擾防制法判決拘役40日。

簡申訴性騷擾指出，女子2020年5月27日至同年11月9日，先後贈送自己上課的照片、手環、項鍊、石板、便當、卡片和信件等，甚至傳送簡訊「等我上完總複習再當你的朋友」、「如果你撐不到月底或是不在乎老師的身份，那我們就公開面對」等語。

女子也在簡的臉書粉絲團留言「我知道你很愛很崇拜簡律師，但他已經跟我求婚了」、「現在是要他犯公訴的重婚罪嗎」，並到律師事務所送卡片、便當、有男女欲相吻圖樣的石板等；市府認定女子成立性騷擾，裁罰1萬元。

女子提告主張，她近視100度、散光400度，上課會用手機拍攝黑板筆記內容，不是故意拍到老師，她否認愛慕老師，更指控簡在媒體散布她的謠言，還找網軍在她的臉書留言洗版面等。

北高行認為，女子自覺簡對自己是好，而寄送照片、信件、傳簡訊等，表明願意和簡交往的心意，但簡明確拒絕後，女子仍持續送項鍊、石板、卡片、便當，並在臉書稱自己是簡要找的女孩，確實已構成性騷擾，市府裁罰沒有違誤，判決女子敗訴。