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男警約少年援交 20萬交保將停職
警政署保一總隊支援基隆市警三分局的葉姓男警員，涉嫌約一名國中少年「援交」，少年事後和同學提起曝光。警方接獲社會局通知調查，依違反兒童及少年性剝削防制條例移送，檢方以廿萬元交保。基隆市警局今天火速將葉男歸建，建議保一總隊停職處分。
據了解，年近卅歲的葉姓警員承認約少年性交易，是「第一次」；他的手機通訊有和其他少年對話紀錄，但尚未發現其他被害人，檢警進一步追查。
據調查，葉姓警員本月初透過交友軟體聯繫未滿十六歲被害少年，兩人相約見面，葉男載少年回住處，要求少年為他口交，結束後給兩千元。少年事後和同學聊天提及這段經歷，校方得知後通報市府社會局。
基隆市警局接獲社會局轉報，由婦幼警察隊製作報案筆錄後報檢方指揮，前天拘提葉男，並搜索葉男住處、查扣手機、電腦等證物。
葉男供稱，是第一次在社群平台聊天室約少男從事性交易，警方依兒童及少年性剝削防制條例將他移送基隆地檢署，檢方訊後以廿萬元交保。葉男因與未滿十六歲少年有代價性交，最重可處七年徒刑。
葉姓警員昨天請假，因他編制在保一，基隆市警局認為事證明確，決定今天將他歸建，並開會呈報警政署，建議保一總隊停職處分。
新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心說，社工十日得知此事，立即結合教育、警政單位調查，訪視評估少年家中保護功能、再受害可能，認為少年目前無須安置，後續會視需求提供親職教育、心理諮商、法律諮詢及陪同出庭等協助。
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