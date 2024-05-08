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女醉倒背包客棧模糊中見裸男 醒來「內褲被反穿」獲賠104萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中古姓男子和朋友喝酒、入住背包客棧，卻對1名醉倒的女性友人脫衣指侵，對方半夢半醒見古男裸身在她雙腿間，一早清醒驚見內褲反穿才知遇侵害，法院刑事依乘機性交罪判古3年4月確定，女子再對古求償500多萬元，民事審酌古重創女子身心、不願坦承，判他應給付女子104萬元，可上訴。

檢警調查，古男2021年10月16日和女子一行友人喝酒聚會，17日凌晨到背包客棧休息，他見女子酒醉熟睡就脫對方內、內褲，以手指性侵得逞。女子早上醒來驚見自己內褲反穿，古還睡在身邊，和朋友求救再和古求證才知遇侵害。

台中地院刑事審理時，古否認乘機性交，辯稱和女子氣氛有點曖昧才性交，女子當時清醒沒有到酒醉或不能抗拒程度；女子則說，她醉倒醒來發現雙腳被拱起來，古還裸身在她雙腿間，也覺得下體被侵入不舒服，一早8點又醒就驚覺內褲反穿，古和她睡在雙人床下舖，感到非常驚恐。

刑事庭認為，女子歷次證詞相符，事後就醫患創傷後壓力症，出現恐慌症狀，開庭陳述時也曾哭到喘不過氣，一審不採信古男辯詞，依乘機性交罪判他3年4月，上訴二、三審均駁回確定。

女子再提民事損害賠償，主張遇侵害飽受驚嚇、身心嚴重受創，至今不敢外出工作，持續接受心理諮商，連同精神撫慰金500萬元、醫藥費等，對古求償504萬6595元。古抗辯稱，沒有侵害女子貞操權，2人是合意性交，刑事中會認罪是為了和解才勉強認罪。

民事庭根據雙方證詞、對話，不採信古辯詞，審酌古男為逞一私慾利用女子酒醉不能抗拒硬上，事後不願坦承錯誤，並斟酌雙方職業學歷收入、侵害程度等，認為女子精神撫慰金以100萬元為適當，判古應給付她104萬6595元。

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古男見女子醉倒脫衣硬上，刑事判3年4月，民事判他應給付女子104萬元。示意圖／ingimage
古男見女子醉倒脫衣硬上，刑事判3年4月，民事判他應給付女子104萬元。示意圖／ingimage

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