男友為保香油錢…任由16歲女友遭富二代性侵 更多離譜細節曝光

高雄市有一家人經營宮廟，不時收到另一個通訊業家族的龐大香油錢，宮廟其中一名男子更和通訊行太子爺成為好友，但為了保住家中香油錢，竟然任由16歲女友遭通訊行太子爺性侵。示意圖／ingimage 高雄市有一家人經營宮廟，不時收到另一個通訊業家族的龐大香油錢，宮廟其中一名男子更和通訊行太子爺成為好友，但為了保住家中香油錢，竟然任由16歲女友遭通訊行太子爺性侵，男子甚至無視女友的求救，用唇語表示「忍耐」及「沒關係」等意思，並主動走到通訊行櫃台守門口，避免其他人打斷太子爺獸行。女受害人事後更被男友性侵懷孕和虐打，最終忍無可忍報警求助。由於受害人案發時尚未成年，案情嚴重，法官判處太子爺入獄2年6個月，至於涉案男友被判囚3年8個月。

根據判決書，葉家在高雄經營通訊行，經常向由薛家打理的宮廟捐出龐大香油錢，太子爺認識薛男和其16歲女友，由於葉男年紀較長，所以不時關照他們，時常拜託他們幫手購買晚餐，繼而順手「埋單」邀請他們用膳。

但雙方爆發訴訟，薛男聲稱葉男2020年4月至5月期間在通訊行的小房內，兩度和其女友發生關係，不時以墮胎費、補身、女友家人打算提告等藉口，向葉男討錢，總共收了約74.7萬元。葉男認為遭到薛男敲詐，於是經民事訢訟要求對方退還所有款項，橋頭地院經審理後，判處薛男賠償71.7萬元。

正當以為事件告一段落之際，薛男女友懷有薛男骨肉，不甘長期受辱，決定報警求助，追討兩人刑事責任。調查期間，女方家人有意促成婚事，但薛男聲稱她曾被葉男玷辱，因而拒絕，最終案件同樣在橋頭地院審理。

女受害人在庭上表示，並非自願和葉男發生關係，反而遭到葉男逼迫，自己雖然奮力反抗，但苦於體型差距，最終慘遭對方得逞；受辱期間，女受害人曾向男友求救，但薛男以保住家中香油錢為由，兩次都叫她順住葉男意思，不但用唇語表達「忍耐」、「忍着」及「沒關係」等意思，甚至主動走到通訊行櫃台位置守門口，避免其他人發現獸行。

女受害人更供稱，2019年起和薛男同居，自己最初的確自願發生關係，但隨住同居日子漸久，雙方口角，她經常遭到薛男毆打，甚至被對方侵犯；至2020年8月懷孕，即使身懷六甲仍然被拳打腳踢，殘忍程度比懷孕前更過分，令到她無法再忍耐，決定報警處理。

薛男否認控罪，辯稱自己是同性戀，甚至已有交往至少4年的男性對象，更指控女受害人曾和其他男性發生關係，就算懷孕，也不一定是其孩子。葉男則供稱，得到原告同意後才和她發生關係，隨後更被薛男索錢，懷疑被他們「捉黃腳雞」。

法官翻查薛男口供，得知女受害人對薛男索取巨額款項一事並非全部知情，只是知道薛男曾索取墮胎費用，認為女受害人口供可信，裁定葉男2項強制性交罪成，入獄2年6個月，薛男則成年人故意對少年犯強制性交罪成，被判3年8個月有期徒刑，全案可以上訴。

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文章授權轉載自《香港01》