房東太帥…女租客竟自願獻身脫衣色誘！ 報警被退租還仍未死心不斷示愛

看到帥哥，也要抑制自己！台灣1名51歲女子租屋居住，結果看見房東相當英俊，竟然色心起不斷傳短訊騷擾，甚至在房東面前脫掉衣服色誘想「硬上」發生性關係，結果嚇到房東要求她立刻退租並報警。

女子遭檢方起訴，但由於與房東達成調解，房東撤回訴訟，故法院判決公訴不受理。

台灣1名51歲女子租屋居住，看見房東相當英俊，竟然色心起不斷傳短訊騷擾。 示意圖／ingimage

綜合台灣媒體報導，51歲女子阿美（化名）在台東租屋居住，見到房東十分英俊，於是不斷傳送短訊騷擾，例如「你用笨方法想做X」、「喜歡小神仙的衣服脫光跟你做X」等，內容相當露骨。

除了傳送短訊，阿美還「獻身」色誘，在房東面前脫掉自己衣服露出私密部位想「硬上」發生性關係。房東見狀嚇到要求阿美立即退租搬家，以及報警。

然而阿美仍未死心，搬離租屋處後仍然不斷示愛，寫求愛信件張貼在租屋處門口，希望能與房東性交，無視警方正在介入事件。

檢方依違反跟蹤騷擾防治法起訴阿美，但由於阿美後來與房東達成調解，房東撤回案件訴訟，故台東地院判決公訴不受理。

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文章授權轉載自《香港01》