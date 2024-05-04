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「母胎單身」男檢 追愛過火…跟騷起訴

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導

雲林地檢署起訴署內一名違反跟蹤騷擾防制法魏姓檢察官，主任檢察官朱啟仁昨出面說明案情。記者陳苡葳／攝影
雲林地檢署起訴署內一名違反跟蹤騷擾防制法魏姓檢察官，主任檢察官朱啟仁昨出面說明案情。記者陳苡葳／攝影
雲林地檢署魏姓檢察官（四十四歲）對署內一名女書記官有好感，二年前展開追求，數度藉故接近攀談造成女方產生壓力，其他檢察官確認女方無交往意願制止魏，魏男仍多次在上班地點附近等待或隨行女方，讓對方心生畏懼，決定提告；檢方日前依跟騷法起訴魏男。

雲林地檢署六日將召開檢察官職務評定委員會，審議魏男行政懲處，魏男積極面對本案，接受調查，目前已自行請調其他地檢署。

二○○八年魏男分發雲林地檢署，迄今十六年，辦過不少大案，包括指揮上百名警力破獲多家電子遊戲場、虎尾一家四口集體自殺案、公務員貪瀆案等，目前負責公訴業務，工作態度認真，私下還認養多名家扶兒童，熱心公益。

熟識魏男的檢察官說，魏為人內斂、性格憨直，從未有與女性交往經驗，目前仍單身，坦言魏男確實較不懂怎麼拿捏與異性相處分寸。

檢方調查，魏男對一名女書記官有好感，二○二二年起，透過各種理由贈送物品給女方，或數度藉故接近攀談，但因不知如何拿捏分寸，讓女方感到困擾，女方明確拒絕追求；不過，魏男以為堅持就能打動人心，但女方告知其他檢察官無交往意願，他人也協助制止。

去年六月至今年一月間，魏男持續於上班前至差勤機刷卡處等人，或在署內巧遇時尾隨、以LINE傳送訊息給女方，造成女方不堪其擾，今年二月提出告訴；檢方認定，魏男違反跟蹤騷擾防制法明確，上月廿九日提起公訴。

單身 檢察官 認養 跟蹤騷擾 跟騷法

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