淫男誆神明附身逼9歲繼女口交 自殘求情法庭上喊誣陷

高雄某男2018年與妻子新婚後，自新北接來剛升國小一年級的繼女同住苓雅區，婚後第三年某日，男趁3人同時沐浴，妻子先離開之際，竟以不聽話神明會處罰為由，要求小女兒替他口交、猥褻得逞；2022年，妻子偶然問小女兒才知2度被丈夫伸狼爪，憤而提告、離婚。高雄地院依對未滿14歲女子強制性交共兩罪，判應執行刑10年。

判決書中，男子第一次伸出狼爪是在2020年9月至10月期間，當時一家三口住在苓雅區，第二次又用相同手法犯行，但地點搬至鳳山區新住處。對於犯行，男子矢口否認，聲稱是前妻對他不滿，才會誣賴性侵繼女，辯護律師則幫腔說，現場空間狹小，若真有發生，前妻不可能沒聽到聲音。

根本對性知識懵懂無知的小女兒證稱，繼父要求含住生殖器，並觸摸她身體，當時還射出白白的東西在她口中，要他吃下去，繼父說，若不聽話神明會處罰她，因為害怕所以一開始有拒絕，但最終仍是聽從繼父要求。

此外，男子前妻指稱，幾乎沒有與丈夫性行為，但2020年左右，丈夫說被神明附身，告訴她神明說一周要有2次性行為，而每當她與丈夫意見不合或小女兒表現不好的時候，丈夫也會在兩人面前表現被附身，責打女兒，或要求她出去借錢；2022年8月中凌晨，因為丈夫都不工作，當天也不在家，她問女兒為什麼不想住高雄，才知女兒兩度被性侵。

合議庭審酌，對性知識較無知的小女兒，竟能清楚指出繼父口交時射出「白白的東西」，顯非常理，若非親身經歷，應無法精確描述，且前妻指稱男子有「神明附身」之說，與孩子受侵犯的時間相近，因此，合議庭並不認同男子稱兩人有構陷的說法。

再者，當男子知道前妻舉報、小女兒要作證時，以LINE傳出企圖輕生的照片，還寫到「我等等就走了來世再相見，謝謝你這五年當我太太」、「我進去最少7年起跳，我連在裡面的日子也過不下去，乾脆走完人生」，「小女兒明天如果願意做筆錄說沒有這回事我還有救」等語。

合議庭考量，男子自知犯下最輕七年的罪刑，還自承犯了死了也難以原諒的過錯，明顯自知理虧，難逃法網。偵查中，還要求小女兒不要把事情講出去，不然會叫神明處罰她。此外，小女兒遭受會被處罰的心理壓力不敢呼救張揚，此情可被理解，另經心理衡鑑，小女兒因性侵行為，已達焦慮和憂鬱顯著程度，可見身心創傷。

綜合論斷，合議庭審酌男子供述前後不一，且對於犯行並無悔意，考量他對小女兒的犯罪手段、動機、情節及造成危害等，依對未滿14歲女子強制性交罪兩罪，各判刑8年，應執行刑10年。可上訴。

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