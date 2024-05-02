快訊

轉戰成人平台？被爆SWAG找上門 謝和弦前妻Keanna證實：有加微信

中職／前兄弟「最帥洋將」退休轉戰財金界 竟變成大摩副總裁

訓練狗狗不能只給獎勵！訓犬師揭上課過程 米克斯最難教

台中補教狼師帶國一女學生上汽旅 兩度猥褻判1年2月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中1名補習班男師和國一少女上課認識，明知她年僅13歲卻2度帶去汽車旅館，先是脫衣朝她摸胸猥褻，後來又大膽舔胸、下體，甚至是抓對方手握自己生殖器打手槍，曝光後少女及家長都不願願原諒，請求重判；法院認為男師影響少女身心，依2個對未滿14歲女子猥褻罪判他1年2月，可上訴。

檢警調查，男師因在補習班教書認識當時來上課僅國小的少女，後來對方畢業上國中後仍常常在路上巧遇，2人也常常閒聊熟識後交換聯絡方式。

男師明知對方是國中生，竟不顧她身心都未成熟，2023年5月26日就載少女到北屯區1間汽車旅館，還脫掉她衣服撫摸胸部、下體猥褻。

男師得手後仍不罷休，同年6月9日再度約少女出面到南屯區另一間汽旅開房間，這次除了脫她衣物摸胸、下體，還變本加厲伸舌頭舔少女胸部、下體，甚至抓對方手握住自己生殖器打手槍。

後來因少女家長發現女兒在網路上對話有異狀，進一步詢問後才驚覺補習班老師兩度帶女兒去開房間，立即報案提告才曝光。

台中地院審理時，男師均坦承不諱，並和少女、其家長證詞相符，並有雙方LINE對話紀錄，男師道歉信等可佐。

法院審酌，男師無犯罪前科，素行良好，卻對少女猥褻2次影響身心發展，且少女及父親開庭時也表示沒有和解意願，並請求法院對男子從重量刑。

法院考量，男子目前失業中，靠打零工維生，需扶養父母等一切情狀，依2個對於未滿14歲之女子為猥褻之行為，各判他8月，應執行1年2月。

補習班男師帶少女上汽旅摸胸、抓手幫打手槍猥褻，法院判他1年2月。示意圖／ingimage
補習班男師帶少女上汽旅摸胸、抓手幫打手槍猥褻，法院判他1年2月。示意圖／ingimage

房間 猥褻 補習

延伸閱讀

詹雅雯遭猥褻半年兇手發聲道歉？經紀人澄清：並非當事人

【Daily Podcast】《BBC》調查：伊朗少女參加頭巾抗爭遭安全部隊性侵殺害

嘉市母親街頭要女兒下跪 警：違法函送

台中女老師和少女性交 傳「等下換我也me too」成鐵證

相關新聞

台中補教狼師帶國一女學生上汽旅 兩度猥褻判1年2月

台中1名補習班男師和國一少女上課認識，明知她年僅13歲卻2度帶去汽車旅館，先是脫衣朝她摸胸猥褻，後來又大膽舔胸、下體，甚...

兩度對男舍友伸鹹豬手 台南監獄受刑人強制猥褻判6月

台南監獄潘姓男受刑人去年12月2日下午3時42分、5時10分在七舍舍房內，未經劉姓舍友同意，也不顧對方將其手撥開，表達反...

女友在廚房洗碗…他竟在客廳強吻她的女兒還摸胸 下場出爐

50多歲辛姓男子趁女友在廚房洗碗時，在客廳強吻女友的女兒並撫摸胸部。檢方偵查後，依強制猥褻罪嫌起訴。基隆地方法院審理時，...

長照居家督導員偷拍女護理師如廁 已非首例...不知悔改

彰化縣某醫院長照居家督導員許男去年6月在醫院女廁將手機從廁間門縫伸入欲偷拍女護理師如廁而被發現，許男事後自請離職，彰化地...

法官吸乳女書記官喊再5分鐘就好 出庭堅不認：上天會懲罰誣賴者

士林地方法院停職法官蔡明宏被控在陽明山上強制猥褻女書記官、女法官等人，被士林地檢署起訴，蔡明宏認為士院二度將他移送法官評...

軍情學校男學員攝影課摸女同學屁股 性騷擾挨罰2萬...官司結果曝光

國防部軍事情報局軍事情報學校謝姓學員被控在攝影課程碰觸女同學的臀部，而被申訴性騷擾，軍方性平會調查後成立性騷擾案件，並轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。