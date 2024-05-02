台中補教狼師帶國一女學生上汽旅 兩度猥褻判1年2月

台中1名補習班男師和國一少女上課認識，明知她年僅13歲卻2度帶去汽車旅館，先是脫衣朝她摸胸猥褻，後來又大膽舔胸、下體，甚至是抓對方手握自己生殖器打手槍，曝光後少女及家長都不願願原諒，請求重判；法院認為男師影響少女身心，依2個對未滿14歲女子猥褻罪判他1年2月，可上訴。

檢警調查，男師因在補習班教書認識當時來上課僅國小的少女，後來對方畢業上國中後仍常常在路上巧遇，2人也常常閒聊熟識後交換聯絡方式。

男師明知對方是國中生，竟不顧她身心都未成熟，2023年5月26日就載少女到北屯區1間汽車旅館，還脫掉她衣服撫摸胸部、下體猥褻。

男師得手後仍不罷休，同年6月9日再度約少女出面到南屯區另一間汽旅開房間，這次除了脫她衣物摸胸、下體，還變本加厲伸舌頭舔少女胸部、下體，甚至抓對方手握住自己生殖器打手槍。

後來因少女家長發現女兒在網路上對話有異狀，進一步詢問後才驚覺補習班老師兩度帶女兒去開房間，立即報案提告才曝光。

台中地院審理時，男師均坦承不諱，並和少女、其家長證詞相符，並有雙方LINE對話紀錄，男師道歉信等可佐。

法院審酌，男師無犯罪前科，素行良好，卻對少女猥褻2次影響身心發展，且少女及父親開庭時也表示沒有和解意願，並請求法院對男子從重量刑。