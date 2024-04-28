國小狼師性侵、猥褻同校女童 還威脅若傳出她會「被退學」

彰化縣一名國小教師，前年間利用機會，誘拐非自己學生的女童，對校內2名童猥褻、性侵，其中一名女童不堪壓力，向姑姑告知才揭發此案，陳卻在一審時以女童「成熟、開放」、「想當跟學生很近的教師」為由，辯稱是女童主動，但未獲採信，依對未成年強制性交、猥褻等罪，判刑10年，該師近日聲請具保停押，遭台中高分院駁回。

判決書指出，陳姓男子在彰化縣一所國小教書，在前年他透過網路傳訊給2女童，以「交付糖果」釣出兩女童在圖書館見面，給了糖果後，再以「去看學弟打球」支開其中一名女童後，卻將門反鎖，獨留自己與女童在館內，猥褻女童竟還問「舒不舒服」，女童嚇得逃離現場。

該師後來又用相同伎倆，在前年11月間，再約出另名女童後，一樣場景都在任教學校的圖書館，同年12月間，該師以同樣手法誘騙女童到圖書館內，並威脅童說被猥褻一事若傳出，她會被「退學、指責」，最後男師竟性侵女童。

其中一名女童因不堪壓力，向姑姑傾訴才揭發此案，該師在面對家屬對質時，坦認涉案，遭情緒激動的家屬追打，該師被依對未成年人強制猥褻、性侵等罪，判刑10年。

全案上訴台中高分院後，該師在近日請求具保停押，委由律師具狀表示，此案兩名女童的證詞前後有出入，具有瑕疵，他已被學校性平會解聘，且終身不得聘任為兼任、代課、代理教師，已無接觸到兒童的可能性，加上他有固定住址、與家人同住，無逃亡可能。