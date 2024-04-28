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新聞眼／買賣影像之惡 執法應多認知

聯合報／ 本報記者曾健祐

性影像處理中心申訴網站。圖／聯合報系資料照片
性影像處理中心申訴網站。圖／聯合報系資料照片
兒少性影像犯逐年修法加重刑度，卻常面臨司法輕縱，甚至還用情堪憫恕為偷拍者減刑，有少女被逼自拍裸照、凌虐，深陷煉獄之際，只盼正義司法之手拉她一把，「網路犯罪者」握持、買賣影像的惡性，其實不亞於暴力犯罪，司法人員對這類案件所造成的傷害，應有更多的認識。

台中檢警靠一封檢舉信費時兩年偵破Telegram上販賣未成年少女性影像的「ＳＣＰ」論壇，分析全台八十六名少女受害，年紀最小才九歲，多人遭利誘威脅自拍性影像，甚至被迫吃穢物、拿刀在胸口刻字，被形容是台版Ｎ號房案，檢方當初聲押主嫌，一度被法院以無管轄權駁回，經抗告成功才收押。

兒少性影像買賣是「純網路犯罪」，加害人、被害人散布全台各地，本身查緝難度高，又是婦幼案件，警方在缺乏績效下願投身積極偵辦的動力不高。身為偵查主體的檢察官，要找友軍支援已不容易，面對可能跨境平台的兒少影像交易，想要一網打盡，更幾乎是不可能的任務。

從目前查獲沉迷性影像犯罪者，不少是白領階級，深夜在家上網搖身一變，威逼利誘少女猥褻、自殘滿足性欲，又浸淫在網路同溫層下，把這些不堪畫面當成商品買賣，絲毫不覺其行徑對被拍者造成的傷害有多大。

過去單純持有兒少性影像僅罰錢了事，去年才修法以刑罰制裁，但因只是一年以下刑期，第一線辦案人員也不諱言，部分司法官仍是傳統思維認為「這也沒什麼」，實際上性影像犯罪在網路推波助瀾下，已成供給需求中的熱賣商品。正因為有人花錢買，上游才有人不擇手段去拍，換句話說，每個持有者都是共犯、加害者。

兒少性影像犯罪在網路推波助瀾，持有者「一鍵」就能轉傳、備份，被害者身心嚴重受創，除修法重判達到罪刑相當。徒法不足以自行，面對這類純網路犯罪者，執法者除偵辦手法須加強突破，對這類新興犯罪所造成危害之廣、對被害人傷害之深，更需要足夠的認識，才不會對被害人造成二度傷害。

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