陽光行動／她求助無門崩潰：我的人生怎麼辦

性影像處理中心申訴服務郵件。記者余承翰／攝影 余承翰 「我的人生怎麼辦？能不能追回影片？」一名不雅片遭上網販售的少女，面對警方泣訴的心聲；檢警在追查過程中，發現有少女在九歲就被偷拍上網的性影像，流傳多年仍難完全下架消失，少女長期心理壓力幾近崩潰，許多人四處求助無門，購買觀看者卻不知其行為對被害者的傷害有多大。

台中地檢署去年破獲「台版Ｎ號房」，承辦檢察官陳祥薇偵辦期間跑遍全台詢問八十六名被害少女，看到許多被害少女身心長期受創，她除了告訴少女「害你的人被我抓到了」，希望修補她們的心靈陰影，也盼各界重視兒少性剝削議題，勿讓網路性影像更加氾濫。

據了解，黃子佼購入不雅影片的「創意私房」論壇存在已久，以各式偷拍影片為大宗，後來衍生出Telegram上的「ＳＣＰ」論壇，由潘姓主嫌創設鎖定未成年少女不雅影片，陳姓共犯還自封「台蘿教主」，威逼、利誘少女自拍許多變態行為影像。

「救一個是一個！」陳祥薇說，破獲ＳＣＰ論壇後掌握全台至少八十六名少女、女童受害，考量到被害人均未成年尚在就學，由各縣市婦幼隊協助聯繫當事人，她再親自詢問、了解遇害情節。

多數少女、女童身心受創多年，甚至難以啟齒，陳祥薇告訴對方「害你的人被我抓到了」，鼓勵她們勇敢向爸媽告知尋求家庭支持，盼能修補她們破碎的青少年陰影，也有被害人母親四處求助無門，見到檢察官時落淚說「終於有人來救我女兒！」

據了解，少女被害，多為國、高中生，年紀最輕案發時僅九歲。被害人身心受創，警詢時泣不成聲，直說「人生怎麼辦？能不能追回影片？」

陳祥薇說，從國外的辦案經驗來看，檢警若能建立兒少性影像的大資料庫，從扣案畫面透過分析，一方面溯源抓製造、散布者，也能多重比對發現被害人，若有少女不雅影片重複一再出現，也能判斷背後原因。