陽光行動／兒少性影像平台 檢：應視為組織犯罪

藝人黃子佼（中）被查獲向色情網路論壇「創意私房」購買未成年性影像獲緩起訴惹議。圖／聯合報系資料照片 藝人黃子佼在創意私房網站購買未成年性影像獲緩起訴惹議，過去持有兒少性影像多行政罰，去年修法後最重可判一年徒刑，政府雖強調重視保護未成年人隱私，但實務上仍屬輕罪性質，基層檢察官建議，對持有者若給予緩起訴，應附帶要求高額處分金，作為對被害人補償，對在網路販賣成員則應視為組織犯罪。

根據調查，創意私房早在二○一二年經營，販售偷拍未成年女子性交或猥褻等影像，標榜真實非演出，每天都有新片在公告區的「每日新菜」上架。影像多達廿萬帖，含影片及照片，多是亞裔人士，有的還附上被害人姓名、生活照、ＩＧ帳號資料。

創意私房幕後負責人綽號「老馬」架設平台，與影像供應者每帖拆半分潤，其中，擔任老師的林清安曾提供一百Ｇ的國、高中女學生性交、猥褻等影像，還擔任創意私房的「帳房」。警方推估，該網站短短幾年光是入會費就有四千萬元，加上下載影像費用，老馬恐賺走上億元，利潤驚人。

目前該網站已被數位部封網，相關案情則由士林地檢署偵辦中。

台中地檢署偵辦「台版Ｎ號房」案，是國內罕見由上至下「抄掉」整個性影像犯罪集團案例。檢方當時除依兒童及少年性剝削防制條例偵辦，也把「ＳＣＰ」論壇的幹部、供應者，視為犯罪組織成員，有別過去黑幫、詐團等傳統模式，挑戰以組織犯罪條例打擊這類新的網路上集體犯罪型態。

檢方從偵辦經驗指出，不管是創意私房或ＳＣＰ論壇，除創設平台者外，提供兒少性影像供平台販售者，彼此間雖可能不認識，但相關行為都符合組織犯罪條例中所明定的「發起、操縱、指揮及參與犯罪組織」。

至於類似黃子佼持有兒少性影像行為，涉犯兒童及少年性剝削防制條例第卅九條，無正當理由持有兒童或少年之性影像，在過去僅由縣市政府罰錢了事，去年才修法增訂可處一年以下徒刑，可見過去持有兒少性影像行為，外界重視程度不高。

承辦過類似案件的檢察官分析，客觀來看，單純持有兒少性影像仍是輕罪，起訴由法院審理獲減刑、輕判機率高，有檢察官偵結時給予緩起訴處分，但命被告繳納高額處分金。

有檢察官建議，從提高緩起訴處分金方式，這筆錢若能比照犯罪被害人補償金，用來賠償給付遭拍性影像的未成年人，或是研議由一單位統籌給付，可能比讓犯罪者判輕罪、獲得緩刑成效來得大。