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女兒控性侵 北市警停職禁退休

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

北市議會召開定期大會警政衛生部門質詢，議員曾獻瑩質詢警局一名員警涉嫌妨害性自主案件。記者林佳彣／攝影
北市議會召開定期大會警政衛生部門質詢，議員曾獻瑩質詢警局一名員警涉嫌妨害性自主案件。記者林佳彣／攝影
台北市警局捷運警察隊一名員警遭親生女兒指控涉嫌性侵後，傳出緊急遞退休報告，議員批該名員警有很多爭議，但卻晉升到主管；警察局長張榮興昨回應，4月16日受理即報指揮偵辦，19日調離主管職，若該案屬實，是很可惡的事，也強調「絕對不准他退休」，前天已讓他停職等待調查。

北市議會昨天下午召開定期大會警政衛生部門質詢，議員曾獻瑩指出，該案爆發後，大大影響警局形象，更繪聲繪影傳出該名警官過去很有爭議，竟可通過嚴格的操守考核，晉升到主管，是因為背後有力人士，「警局考核是否嚴格？」

張榮興說，這是一個婦幼案件，保密中偵查，4月16日當事人來報案，警方才知道，當天一受理就報指揮偵辦，由於這是非常久以前的事情，偵查中，不便透露時間點，應該差不多是當事人未成年時候。

他表示，不知道什麼叫有力人士，「我本人沒有接到任何一個人關說」，也強調警局對於員警違法違紀，不會因有力人士怎麼講就縱枉，絕對不會。

張榮興提到，經過幾天調查，了解來龍去脈，雖然時間蠻久，「但是我個人也覺得蠻震驚，如果是真實，這是很可惡的事情」，因此覺得他不適任基層主管，另澄清該員警不是中階警官。

「我絕對不准他退休。」他強調，該名員警停職等待司法調查較為適合，警局勇於負責，要主動且釐清事實，目前都配合檢察官偵查。

主管 張榮興 警察

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