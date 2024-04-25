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開刀房偷拍疑雲／爆料者限制住居 手機藏私密照

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導

黃姓男護理師涉偷拍病患隱私。記者張宏業／攝影
黃姓男護理師涉偷拍病患隱私。記者張宏業／攝影
新北市台北慈濟醫院黃姓護理師前天在PTT爆料並貼出照片，指有開刀房護理師拍病患胸部、下體照還出手搓揉，檢方訊後限制住居，昨凌晨再指揮警方搜索黃醫院宿舍等地，查扣手機、筆電、平板等證物。據了解，警方在黃男手機裡發現近30張疑似患者私密照片，重部位均有打馬賽克，黃辯稱是「教學研究」。

29歲黃姓男子23日在PTT以暱稱「阿肥」貼文爆料，「台北慈濟醫院護理師偷拍病人私密照」，還表示任職半年多，看過太多令人作嘔的事。除在麻醉期間，「護理師大量圍觀病人生殖器或隆出來的奶以外，以照片拍攝、瘋狂搓揉這些完全沒有醫德的事，全都發生在沒人知道的手術室裡。」

因黃男將開刀房病人隱私照片散布於網路上，慈濟醫院立即委請律師前往轄區派出所提告。警方通知黃說明，他否認拍攝病患隱私照片，警詢後依無故洩漏職務上秘密、散布猥褻照片、妨害秘密、妨害性隱私案妨害秘密等罪嫌函送台北地檢署。

檢方認為黃男爆料攸關病患隱私，前晚訊後以10萬交保，黃男籌不出交保金，戶籍地在屏東，現居住慈濟台北醫院宿舍，改限制住居。

昨凌晨檢察官再指揮警方前往黃男宿舍等地搜索，查扣手機、筆電、平板等，手機裡有近30張疑似手術室患者私密照片，重要部位都打馬賽克。黃男稱有10張是他所拍，其餘為網路下載，指照片都是「教學研究」之用，警方將進一步釐清是否還其他涉及患者個人隱私的照片或影片。新北市衛生局表示，如查屬實將依法懲處。

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