非法性影像／裸聊陷阱 男比女戒心低

衛福部去年成立性影像處理中心，負責影片下架的員工約10人，每日工作內容是接受民眾申訴，聯繫平台及地方社政機構，處理下架事宜。記者余承翰／攝影 衛福部性影像處理中心負責影片下架影片成員約十人，每天工作內容是接受民眾申訴，聯繫平台及地方社政機構，處理下架事宜，比起社工，更像行政人員。

有職員表示，因為有些性影像是在合意情況下拍攝，實際看到的影片內容不會過於不適，「就像每天在看製作粗糙的色情片」。

下架性影像的成員之一Chien（化名）表示，這一行也有「下架旺季」，寒暑假期間，青少年、學生因「視訊裸聊」向中心申訴最多，受害者多是男性，比率可達八成以上。另一位職員M分析，男性要脫下衣服拍攝性影像決定時間短，曾遇到申訴者晚上九時遇到提出裸聊的網友，不到十分鐘就把視訊鏡頭打開，相較之下女性受害者多要「聊久一點」，大多是感情詐騙。

職員Bella舉例，近期有位申訴人，遭偽裝「台灣霸」的加害人詐騙，對方稱要做台灣男性陰莖長度調查，提供日本機票做為誘因，申訴人不疑有他，拍照上傳。對方又加碼要求拍攝自慰影片，酬勞提高為歐洲機票，申訴人照做後覺得不對勁，才向中心申訴。

Chien表示，許多申訴人常第一時間因慌張，立即刪除手上證據，但實際上「千萬別刪除證據」，如果沒有相關證據，難透過影像編碼將影像下架。

「這份工作必須對色情不反感，同時不能太有同理心。」衛福部性影像處理中心主任劉昱均表示，性影像下架職員流動率偏高，要勝任工作不能有太強的帶入感，否則會深陷案件情境，卻又不能太冷漠。

劉昱均表示，中心處理的影像多是非自願拍攝之性影像，內容少有外界想像的「Ｎ號房」迷姦、強暴內容，但不少被害人反覆受害，且常是被相信的人背叛，也曾遇過被害人最終自殺的情況，「我們都希望能為被害人點一盞燈，遺憾事情不會每次都這麼順利。」