弟缺錢買制服 台中少女被騙下海

台中1名少女因弟弟升高中沒錢買制服，上網找工作被騙去做性交易。示意圖／ingimage

台中一名少女家境貧寒，因弟弟升高中沒錢買制服，她上網找傳播工作認識謝姓男子，卻被對方拍攝僅穿內衣褲的不雅照「建檔」媒介性交易，有男客聊天發現少女身世淒慘，同情下沒和她性交仍支付四千元，還建議報警，法院審理後依兒少性剝削防制條例判處謝男一年十月徒刑，併科罰金三萬元。

檢警調查，二○二二年七月謝男透過微信刊登「想要賺錢的女生私訊我」訊息，少女因缺錢和他聯繫，相約到汽車旅館碰面，謝男明知對方未成年仍拍攝少女僅穿內衣、內褲照，以及鼻子以下胸部、微露右胸照片，再拿照片媒介其他男子性交。

同年七月二十四日，二名男客和謝男接洽後，前後載走少女到汽車旅館，打算以四千元性交易，但少女擔心自己的不雅照被謝男四處亂傳，害怕身分曝光無意性交。

台中地院審理時，謝男辯稱是在網咖時少女跟他借錢，還請他幫忙媒介性交易，自己就幫對方寫收費標準。少女證稱，因弟弟要升高一需要買制服的錢，她發現微信上有傳播工作，認為是陪人聊天，有問謝男自己未滿十八歲可以做嗎，謝男說可以。

她說當天被謝男帶去旅館，對方要求拍照並表示要建檔，比較好安排客人，沒多久就被去汽車旅館，她發現謝男將不雅照傳給男客，事前並不知道要去做性交易。

一名男客也證稱，他上網找性交易和少女見面後，得知對方家境貧寒，弟弟開學缺錢買制服，所以急著要賺錢，所以沒和少女性交，但仍給少女四千元，並建議報警。