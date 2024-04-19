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多次下藥性侵女子 「遊艇大亨」改判15年

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

有「遊艇大亨」稱號的張志傑，在錢櫃下藥性侵女子，一審被依乘機性交等罪判刑9年，台灣高等法院今改依以藥劑犯強制性交等罪判15年徒刑。本報資料照片／記者王宏舜攝影
有「遊艇大亨」稱號的張志傑，在錢櫃下藥性侵女子，一審被依乘機性交等罪判刑9年，台灣高等法院今改依以藥劑犯強制性交等罪判15年徒刑。本報資料照片／記者王宏舜攝影
有「遊艇大亨」稱號的張志傑，在錢櫃下藥性侵女子，被依乘機性交等罪判刑九年，卻畏罪逃亡遭通緝，去年九月才落網，張審理時始終否認犯罪，台灣高等法院認為張惡性重大，昨依加重強制性交等罪重判張十五年徒刑。

張志傑綽號「張約翰」，二○○七年以中校官階退伍，後來經營幸福遊艇公司。二○一七年間曾撿屍酒醉女子，並於大佳河濱公園性侵得逞，獲判緩刑。

台北地檢署命張須於二○一八至二○二五年間，應至住居所轄區派出所登記報到，張卻在二○二二年判刑後潛逃遭通緝。

警方跟監數月，去年九月發現張出現在淡水山區產業道路，立即趨前圍捕，張當時還準備拔槍射擊，警方迅速擒抱壓制，取出克拉克手槍一把、子彈十一顆，並在藏匿處所發現還有改造掌心雷手槍、子彈和各類刀械。

張志傑二○一七年十二月早上在台北市忠孝東路見一名女子酒醉，將女子帶到一家旅館性交，還拍下對方影像。二○一八年一月晚間，張又在咖啡店內挑選另一名女子旁的座位坐下，趁對方上廁所時將FM2摻入飲料，被害人喝了飲料後覺得不適，隨即前往隔壁媽媽開的美髮店內自保。

被害人隔天前往就診，尿液篩檢出FM2代謝物，立即報警。警方根據監視器畫面追出張志傑身分，同時前往張志傑住家搜索，查扣被害人影片與FM2五顆。

台灣高等法院 大佳河濱公園 性侵 遊艇

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