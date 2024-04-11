快訊

對中國絕不讓步？美國前國務卿的中國交手回憶錄

00940之亂還有人敢買ETF？網笑外行：006208規模每周增

99%選票已開出！南韓國會選舉在野黨獲壓倒性勝利

黃子佼持兒少性影像惹公憤 登BBC首頁熱門新聞話題

中央社／ 台北10日綜合外電報導

藝人黃子佼（中）。圖／聯合報系資料照片
藝人黃子佼（中）。圖／聯合報系資料照片
藝人黃子佼被查獲持有兒少性影像，竟予以緩起訴，引發輿論撻伐。英國廣播公司（BBC）也報導黃子佼事件，這則報導甚至登上BBC首頁熱門新聞排行榜第二名。

BBC以「電視主持人黃子佼被控持有摧殘兒童影像一案引發憤怒」（Anger grows over TV host MickeyHuang's child abuse images charge）為標題，簡述整起事件的來龍去脈。

報導引言寫道，台灣知名主持人持有兒童性虐待影像，卻能透過繳交罰款脫身，以致社會出現提高刑罰的呼聲。

BBC提及，黃子佼的隨身硬碟被查獲存有7部兒少性影像，被勒令支付國庫新台幣120萬元，並且寫了一篇道歉文，但只要2年內表現良好，就能避免被起訴。

報導提到，黃子佼已經道歉，並稱「我不會再犯」，但倡議團體質疑檢方的決定，原因是黃子佼罪名的嚴重性。

BBC指出，根據台灣法律，無正當理由持有未成年人性影像者，可處一年以下有期徒刑，或併科新台幣3萬元以上30萬元以下罰金。

相較之下，美國對持有此類物品的懲罰最高可處10年徒刑。但在日本這類罪行最高可判處一年徒刑，或最高100萬日圓（約新台幣21萬）罰金。

BBC 台幣 未成年 罰款 黃子佼

延伸閱讀

歪哥不解「為什麼針對小燕姊」 談黃子佼：個人造業個人擔

黃子佼事件立委喊修法 蔡清祥：全力配合嚴懲個案

丟臉丟到國外...黃子佼持有兒少性影像緩起訴登上BBC 衝上點閱榜第二名

歪哥不解「為什麼針對小燕姊」 談黃子佼：個人造業個人擔

相關新聞

立委轟「自廢武功」 衛福部才封色情網

藝人黃子佼購買兒少性影像的「創意私房」持續經營，外界批評政府為何沒封網？衛福部長薛瑞元昨天表示，封網有一定行政程序，正考...

修法切開虛擬 衛福部：不預設立場

藝人黃子佼持有兒少性影像事件引發朝野立委關注，一致要求衛福部啟動兒少性剝削防制條例修法，嚴懲兒少性影像持有及散布者。立委...

收容蹺家國中妹卻趁機猥褻指侵 超商男店員下場曝

邱姓超商店員去年經姓人介紹，認識14歲國中小學妹，2月間小學妹因故蹺家，躲到邱男住處，邱於半夜忍不住對同床共枕小學妹上下...

黃子佼持兒少性影像惹公憤 登BBC首頁熱門新聞話題

藝人黃子佼被查獲持有兒少性影像，竟予以緩起訴，引發輿論撻伐。英國廣播公司（BBC）也報導黃子佼事件，這則報導甚至登上BB...

黃子佼只能罰1萬 蔣萬安允加重罰則

藝人黃子佼持有七個未成年者性影像檔遭台北地檢署處分緩起訴，北檢已依職權送請再議。由於違反兒少性剝削防制條例判決有罪或緩起...

遭爆涉性騷女歌手 綠竹市黨部主委：酒後失態絕無騷擾

有網路媒體今在影音平台放上一段影片，畫面顯示民進黨新竹市黨部主委陳建名出席活動，在台上搭肩、摟著知名女歌手張涵雅，還疑有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。