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衛福部公文收到了 數位部：依2法源執行「創意私房」封網

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衛福部公文收到了 數位部：依2法源執行「創意私房」封網

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導

藝人黃子佼遭檢警查獲，持有來自「創意私房」性犯罪網路論壇的未成年性影像，但數日過去卻遲未停止解析網域（俗稱封網），數位部今日表示，數位部主管財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）今（10）日傍晚近六時三十分收到衛福部公文，依據《兒童及少年性剝削防制條例》及《性侵害防治法》相關規定，要求網際網路接取服務提供者針對meitufang.com執行網域停止解析措施。

數位部指出，TWNIC收到公文後，隨即協調各網際網路接取服務提供者，停止解析該網域名稱。

藝人黃子佼遭檢方查獲持有來自「創意私房」性犯罪網站的未成年性影像，該網站被稱為「台版N號房」但至今仍持續運作，數位部日前表示，需衛福部行政命令才能配合封網，衛福部部長薛瑞元卻說要封網，依法有兩階段才能下架，盼未來修法，若發現架設在境外的兒少性剝削影像，法律授權衛福部，可以有即時封網權。

但今日下午薛瑞元又表示，下午就會發文給數位部封網，「先把它（創意私房）封掉」。

今日數位部部長唐鳳在例行記者會上，一度被問及封網問題，她回應，「我們畢竟不是檢警調跟執法單位，或者像是按照兒少法的法律主管機關過來，我們才可以執行。」

但她強調，數位部從接獲通知、執行，可機器對機器24小時直接執行，「這部分數位發展部資源管理司下了很多功夫」，只要接獲主管機關發函就能迅速執行。

唐鳳今日解釋，要執行網域停止解析「有很多個發動的主體」，「除了衛福部，檢警調也可以發動，犯罪緊急防制的部分，也可以透過緊急命令。只要有符合RPZ(Response policy zone)的函或行政命令，我們就會據以執行。」

數位部表示，今天傍晚收到衛福部公文後橫，已將「創意私房」封網。圖為數位部長唐鳳。記者曾原信／攝影
數位部表示，今天傍晚收到衛福部公文後橫，已將「創意私房」封網。圖為數位部長唐鳳。記者曾原信／攝影

數位部 薛瑞元 衛福部

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