高雄狼師長年性侵男童遭押 橋檢發現至少16人受害

國民黨高市議員白喬茵今天在議會質詢指出，高雄某國小教師長年性侵男學童；案經橋頭地檢去年10月偵結，檢方發現至少有16名被害人，認此師嚴重敗壞師德將其起訴，現仍收押中。

高雄市政府教育局透過新聞稿表示，去年6月教育局獲報，即與橋頭地檢署、社會局家防中心召開「重大特殊事件跨網絡會議」討論；橋檢於去年6月21日羈押此師，並延押至今。

據了解，經檢方調查，這名教師行為涉犯刑法第227條第1項、第3項，以及兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項、第3項等罪嫌，至少有16名被害人。