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高雄狼師長年性侵男童遭押 橋檢發現至少16人受害

中央社／ 高雄10日電

國民黨高市議員白喬茵今天在議會質詢指出，高雄某國小教師長年性侵男學童；案經橋頭地檢去年10月偵結，檢方發現至少有16名被害人，認此師嚴重敗壞師德將其起訴，現仍收押中。

高雄市政府教育局透過新聞稿表示，去年6月教育局獲報，即與橋頭地檢署、社會局家防中心召開「重大特殊事件跨網絡會議」討論；橋檢於去年6月21日羈押此師，並延押至今。

據了解，經檢方調查，這名教師行為涉犯刑法第227條第1項、第3項，以及兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項、第3項等罪嫌，至少有16名被害人。

檢方去年10月偵結將教師起訴，並建請法院審酌被告利用學童對師長信任以滿足自己性慾，有嚴重敗壞師德等情形，應從重量刑，以資懲儆；另扣被告犯案所用的1台電腦主機及1支手機，及沒收猥褻、性影像。

高雄某國小教師長年性侵男學童，案經橋頭地檢去年10月偵結，檢方發現至少有16名被害人。 情境示意圖。圖／Ingimage
高雄某國小教師長年性侵男學童，案經橋頭地檢去年10月偵結，檢方發現至少有16名被害人。 情境示意圖。圖／Ingimage

教育局 白喬茵

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